"Мы пытаемся сохранять жизни": у путина сделали новое циничное заявление о войне

У путина считают, что спасают жизни украинцев массированными обстрелами

В россии не устают цинично заявлять о том, что они якобы не начинали войну против Украины, хотя ежедневно оккупанты обстреливают украинские города и убивают мирных граждан.

С новым заявлением о кровавой войне выступил пресс-серкретарь президента рф дмитрий песков.

"Вы скажете, почему русские так медленно действуют. Потому что русские не ведут войну. Вести войну — это совсем другое дело. Это полное уничтожение инфраструктуры, это полное уничтожение городов. Мы этого не делаем. Мы пытаемся сохранять инфраструктуру. И второе — мы пытаемся сохранять человеческие жизни", — сказал он.

Представитель путина также отметил, что так называемая "СВО" оказалась сложной, но оккупантам якобы удалось "обеспечить безопасность людей, проживающих на Донбассе".

"Тех людей, которые долгие восемь лет жили под снарядами своего собственного государства. Частично нам удалось выполнить эту задачу, а частично — мы еще далеко от ее полного завершения. Вы видите, что продолжаются обстрелы боеприпасами с обедненным ураном, обстрелы Донецка, других городов. Поэтому мы должны оттеснить противника на достаточное расстояние. Поэтому операция будет продолжена", — сказал он.

Ранее "Телеграф" писал, что США согласовали выделение нового пакета помощи для Украины.