Попытка отмазаться. Как рф отчаянно пытается обвинить Украину в подрыве Каховской ГЭС

россияне находятся в обороне, поэтому создание препятствия наступлению ВСУ в виде затопленных земель им на руку

После подрыва Каховской ГЭС, нанесшего Украине огромный экономический ущерб и имеющий все шансы вызвать гуманитарную и экологическую катастрофу, россияне начали обвинять Киев в диверсии. Хотя версии пропаганды рф противоречивы, однако разнообразные российские "военные корреспонденты" уже привели ряд "аргументов", почему это было выгодно Украине.

"Телеграф" собрал десятки российских заявлений и попытался разобраться, как россияне пытаются объяснить это военное преступление себе и миру.

Способ подрыва: дроны, ракеты, бомбы, усталость

Версий было много, они противоречили друг другу и появлялись с молниеносной скоростью. Утром 6 июня россияне и их марионетки сначала говорили, что подрыва нет, потом говорили о "незначительном подтоплении", но через пару часов появились заявления об "обстреле со стороны ВСУ".

"Обстрел со стороны ВСУ".

Так, гауляйтер Новой Каховки Владимир Леонтьев в 6:51 резко сменил риторику, заметил журналист Константин Рыженко. Гауляйтер начал убеждать, что взрыва не было, а произошли многочисленные обстрелы со стороны ВСУ. То есть, сначала он "не заметил обстрелов" у себя в городе, а потом сказал, что их было очень много.

Гауляйтер говорит, что был "ряд многочисленных ударов", пару минут до этого он уверял о спокойной ситуации

Упала сама

В информпространство российские Telegram-каналы забросили версию, мол, плотина сама сломалась и от этого рухнула. Пропагандист Юрий Подоляка противоречит гауляйтеру Леонтьеву и говорит, что взрывов не было, дамба просто не выдержала натиска воды.

Версия о том, что дамба рухнула сама

Этот фейк поддержал пропагандистский канал "Война с фейками": те говорят, что произошел прорыв дамбы и обвиняется в старых обстрелах ВСУ.

"Киевский режим" бросил воду

Тот же канал "Война с фейками" говорит, что Киев специально спланировал диверсию и запустил так много воды в сторону дамбы, что она не выдержала. Рыженко считает, что линия обвинений Украины началась после того, как россияне поняли, что создали масштабную техногенную экологическую катастрофу по объему почти как Чернобыль.

Обстрел из "Ольхи", Himars

Еще одно объяснение россиян — плотину обстреляли из РЗСО "Ольха", такую информацию одновременно распространяли "ТАСС", Readovka.

россияне не могут договориться, из чего "обстреляли" ГЭС, когда это было, и в каких количествах

Корреспондент "Первого канала" сказал, что "в течение 24 часов было выпущено до 120 ракет, большинство из которых были выпущены американскими комплексами HIMARS, которые были нацелены именно на станцию".

Дрон-камикадзе

Сразу появились версии, что ВСУ якобы взорвали дамбу дроном, но эта гипотеза разбилась о фактаж. Дрон не может физически перенести такое количество взрывчатки, чтобы ее сил хватило для разрушения большой ГЭС.

Пропагандисты быстро сориентировались и нашли объяснение: дрон не был, но не сюрпризом. А именно катер-беспилотник со взрывчаткой его якобы нашли на берегу. Да, взрывчатки там недостаточно, но он был только детонатором. А основной груз взрывчатки заложили ВСУ, натренированные инструкторами с Запада, возможно, британцы.

Взрывчатки недостаточно, но это все равно был дрон. Ну и помогли спланировать это британцы

Почему это фейки:

Обстрелы . На вооружении ВСУ нет такого вооружения, способного разрушить такое гидротехническое сооружение, как Каховская ГЭС, говорит эксперт Олег Жданов. Более ста выстрелов из Himars понадобилось для того, чтобы нанести повреждения Антоновскому мосту, но кроме дыр в пролете ничего не было. Он обрушился после подрыва опоры россиянами при отступлении.

. На вооружении ВСУ нет такого вооружения, способного разрушить такое гидротехническое сооружение, как Каховская ГЭС, говорит эксперт Олег Жданов. Более ста выстрелов из Himars понадобилось для того, чтобы нанести повреждения Антоновскому мосту, но кроме дыр в пролете ничего не было. Он обрушился после подрыва опоры россиянами при отступлении. Названные оккупантами ракеты для систем " Ольха" или HIMARS имеют боевую часть всего около 100-200 кг. Для разрушения прочной конструкции плотины нужно в сотни раз больше , констатирует BBC.

имеют боевую часть всего около 100-200 кг. Для разрушения прочной конструкции плотины нужно , констатирует BBC. Взрыв дамбы обнаружен на магнитометре в Бухаресте, написал Ричард Кордаро. То есть это точно был подрыв заложенной взрывчатки, а не саморазрушение дамбы или обстрел.

Взрывчатку могли заложить только россияне , объясняет "Центр стратегических коммуникаций ". ГЭС была в оккупации, территорию контролировали русские войска. По данным ГУР, еще в апреле 2022 года оккупанты заменяли ГЭС, а затем начали сбрасывать воду из водохранилища для того, чтобы его осушением нанести экономический ущерб, а также оставить украинцев без доступа к питьевой воде.

, объясняет "Центр стратегических коммуникаций ". ГЭС была в оккупации, территорию контролировали русские войска. По данным ГУР, еще в апреле 2022 года оккупанты заменяли ГЭС, а затем начали сбрасывать воду из водохранилища для того, чтобы его осушением нанести экономический ущерб, а также оставить украинцев без доступа к питьевой воде. Оккупанты сами "сожгли" — российский солдат Гузенко на Херсонщине подтвердил это и призвал взрывать и другие дамбы. По данным украинской разведки, предварительно, Каховскую гидроэлектростанцию взорвали военные 205 мотострелковой бригады ВС рф.

Одновременное "вбрасывание" большого количества "версий" — это сознательный шаг для дезориентации аудитории, который использовался ранее.

Подрыв сделали ВСУ для контрнаступления

В МИД россии запустили фейк, что Киев совершил диверсию в военных целях в рамках контрнаступления ВСУ. Чем превращение значительных территорий в водное препятствие может помочь ВСУ в контрнаступлении, российские дипломаты внятно объяснить не смогли.

В то же время правительство США располагает разведывательными данными, подтверждающими ответственность именно россии за взрыв на ГЭС. NBC News со ссылкой на двух американских чиновников и одного западного чиновника говорит, что подрывом плотины россияне намерены усложнить проведение ВСУ наступательных действий, в том числе переправу через Днепр. И создать Украине сложную гуманитарную проблему.

Центр противодействия дезинформации считает, что россияне имели явный мотив взорвать дамбу – сделать нижнее течение Днепра непроходимым препятствием для украинского контрнаступления. Они неоднократно были замечены как в угрозах, так и в нанесении ущерба ГЭС.

Руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк также утверждает, что мотивом для подрыва плотины могло стать желание оккупантов сорвать контрнаступательную операцию ВСУ.

Украинцы хотели защититься от наступления россиян

Министр обороны рф сергей шойгу заявил, что украинские силы устроили потоп, чтобы можно было безопасно снять свои войска с правого берега Днепра и перебросить их на восток, не опасаясь, что россияне воспользуются этим для новой попытки захватить Херсон.

В новом своде американского Института изучения войны (ISW) отвергают эту теорию, поскольку ограниченные российские силы на восточном левом берегу реки не представляют существенной угрозы для правого берега, для защиты от которой потребовались бы большие украинские силы.

Смыли позиции россиян и подготовили плацдарм для наступления

российский террорист игр горькин-стрелков попытался объяснить, почему Украине выгоден подрыв ГЭС: смыть накопанные линии обороны россиян вместе со складами и солдатами, создать условия для захвата Кинбурнской косы и создать угрозу форсирования Днепра.

В то же время, западные эксперты и OSINT-аналитики приходят к выводу, что подрыв был выгоднее России, чем Украине. Ведь обрушение дамбы произошло именно тогда, когда Украина была готова начать контрнаступление. Старший научный сотрудник Международного института стратегических исследований Бен Барри называет подрыв преимуществом для России, передает Reuters.

"Учитывая, что россия находится в стратегической обороне, а Украина в стратегическом наступлении, в краткосрочной перспективе это, безусловно, преимущество для России. Это поможет россиянам, пока вода не спадет, потому что это усложняет для Украины штурмовые переправы через реку", – сказал Барри.

Эксперт по безопасности Stratpoints Foundation и бывший заместитель начальника польской военной контрразведки Мацей Матьсяк обратил внимание на то, что наводнение не позволит использовать тяжелое вооружение, такое как танки минимум на месяц.

"Это создает очень хорошую оборонную позицию для россиян, ожидающих наступательной активности Украины", – сказал Матьсяк.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в оккупированных Олешках Херсонской области после подрыва Каховской ГЭС не проводится эвакуация населения. Оккупантам неинтересна судьба местного населения, но россияне успели вывести свои войска из подтопленного города. Людям пришлось проводить ночь на крышах своих домов, поскольку другого варианта спастись у них не было.