"Я в шоке": Зеленский отреагировал на бездействие ООН и Красного Креста после подрыв Каховской ГЭС

Реакция ООН и Красного креста на катастрофу в Украине, которую создали россияне, шокировала президента

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на бездействие Красного Креста и вялую реакцию ООН касательно подрыва Каховской ГЭС. Украина не получила никакого ответа на запросы о помощи.

Об этом глава государства рассказал в интервью BILD. По его словам, он шокирован таким поведением мировых структур.

"Мы не получили никакого ответа (на запросы Украины о помощи – ред.). Я в шоке", — сказал президент.

Зеленский добавил, что если реакция от ООН, Красного Креста и других организаций и была, то "очень дипломатичная". И несмотря на то, что трагедия произошла больше двух суток назад, представителей ООН и Красного Креста на оккупированных территориях нет, хотя они "должны первыми спасать жизнь", ведь с этой целью они и создавались.

"То, что сейчас происходит, — это трагедия. Экологическая катастрофа и человеческая катастрофа… Люди, животные погибли. С крыш затопленных домов люди могут видеть проплывающих мимо утопленников. Это можно видеть на другой стороне. Вывезти людей из оккупированной части Херсонщины очень сложно. Когда наши люди пытаются спасти их, оккупанты обстреливают", – заявил Зеленский.

Оценить и увидеть последствия катастрофы можно будет только через несколько дней, когда вода начнет уходить. Владимир Зеленский считает, что россия боится контрнаступления ВСУ, поэтому таким образом хотела усложнить освобождение украинских территорий.

Напомним, что в день подрыва Каховской ГЭС на странице ООН в Twitter появилось поздравление с днем "русского языка", а реакция на катастрофу в Украине появилась спустя полдня уже после полудня.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что возмущенные украинцы "обновили" внедорожники ООН и ВОЗ, которые стояли на одной из киевских парковок. На белые авто повесили плакаты с надписью "бесполезные" в ответ на холодную реакцию на подрыв Каховской ГЭС.