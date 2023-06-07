Светлана Лобода выделила херсонцам квартиру в Киеве и задонатила 100 000 грн

Светлана Лобода раскритиковала путинский режим за разрушение Каховской ГЭС и рассказала, как лично помогает пострадавшим украинцам

Квартира в Киеве для многодетной семьи из зоны затопления в результате подрыва россиянами Каховской ГЭС и 100 000 грн в фонд помощи пострадавшим – так отреагировала Светлана Лобода на трагедию, созданную российскими оккупантами. Об этом она написала в Instagram.

Подрыв Новокаховской ГЭС она назвала катастрофой уровня Чернобыльской АЭС и добавила, что Украина, не дожидаясь помощи остального мира, должна позаботиться о своих гражданах прежде всего сама.

"Я и моя команда уже передали 100 000 гривен фонду @dobrodiy.club, которые сейчас аккумулируют все свои силы для помощи деткам и семьям, пострадавшим от этой ужасной трагедии. Также я хочу предоставить квартиру в Киеве для проживания многодетной семьи, чей родной дом, а с ним надежды и мечты, потопила россия", — объявила певица.

Она также добавила, что гордится своими друзьями, многие из которых сейчас отправились в Херсон, чтобы спасать людей и животных.

"российский режим обязательно будет наказан за разрушение страны, которая кормила весь мир", — уверена Лобода.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что Светлана Лобода предоставила 3 миллиона гривен на достройку частично разрушенного российскими оккупантами детского сада в Ирпене, ее родном городе.