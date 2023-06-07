Из-за Каховской ГЭС Эрдоган созвонился с Зеленским и путиным: у кремля своя версия беседы

Эрдоган созвонился с Зеленским и путиным

Зеленский и путин переговорили с Эрдоганом по поводу уничтожения Каховской ГЭС. В обеих странах уже опубликовали свои версии разговора.

Как стало известно, первым президент Турции позвонил украинскому лидеру. Во время разговора Зеленский рассказал своему коллеге о гуманитарных и экологических последствиях российского теракта на Каховской ГЭС, в частности, о рисках для ЗАЭС, а также передал список неотложных потребностей Украины для ликвидации бедствия.

"Голос Турции важен, когда речь идет о выводе оккупационных войск с украинской территории. А также о возвращении наших незаконно заключенных, в частности крымских татар, и продолжении и расширении зерновой инициативы", — подчеркнул Зеленский.

В свою очередь во время разговора с путиным Эрдогану пришлось выслушивать тонну лжи. Тот в теракте обвинил Украину и Запад. Якобы разрушение Каховской ГЭС было "варварской акцией Киева, осуществлённой с подачи западных кураторов".

А согласно сообщению канцелярии турецкого президента, обоим лидерам в Турции предложили создать международную комиссию для расследования подрыва Каховской ГЭС, "чтобы не осталось никаких сомнений".

Стоит отметить, что ни в Украине, ни в россии ничего не сказали по этому поводу.

Напомним, ранее мы писали о том, что "Телеграф" побывал в Херсоне, который пострадал от российского теракта на Каховской ГЭС, и показал весь масштаб трагедии.

Также мы сообщали, что появился тревожный прогноз погоды для юга Украины.