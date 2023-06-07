Через Каховську ГЕС Ердоган зідзвонився із Зеленським і путіним: у кремля своя версія розмови

Ердоган зідзвонився з Зеленським і путіним

Зеленський і путін переговорили з Ердоганом щодо знищення Каховської ГЕС. В обох країнах вже опублікували свої версії розмови.

Як стало відомо, першим президент Туреччини зателефонував українському лідеру. Під час розмови Зеленський розповів своєму колегі про гуманітарні та екологічні наслідки російського теракту на Каховській ГЕС, зокрема про ризики для ЗАЕС, а також передав список невідкладних потреб України для ліквідації лиха.

"Голос Туреччини важливий, коли йдеться про виведення окупаційних військ з української території. А також про повернення наших незаконно ув’язнених, зокрема кримських татар, і продовження й розширення зернової ініціативи", — наголосив Зеленський.

У свою чергу, під час розмови з путіним Ердогану довелося вислуховувати тонну брехні. Той у теракті звинуватив Україну та Захід. Нібито руйнація Каховської ГЕС була "варварською акцією Києва, здійсненою з подачі західних кураторів".

А згідно з повідомленням канцелярії турецького президента, обом лідерам у Туреччині запропонували створити міжнародну комісію для розслідування підриву Каховської ГЕС, "щоб не залишилося жодних сумнівів".

Варто зазначити, що ні в Україні, ні в росії нічого не сказали з цього приводу.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що "Телеграф" побував у Херсоні, який постраждав від російського теракту на Каховській ГЕС і показав весь масштаб трагедії.

Також ми повідомляли, що з’явився тривожний прогноз погоди для півдня України.