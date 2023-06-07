Херсон затоплено: репортаж "Телеграфа" про те, як людей і тварин рятують від потопу (фото, відео)

По вулицях Херсона тепер курсують човни

У Херсон продовжує прибивати вода після руйнування росіянами Каховської ГЕС, а кореспонденти "Телеграфа" продовжують висвітлювати усі останні події у місті.

Рятувальні операції через потоп не припиняються. Всіми затопленими вулицями курсують човни, які перевозять людей у безпечне місце. До порятунку громадян приєднуються і пересічні українці. Вони на своїх човнах прочісують затоплену місцевість у пошуках тих, хто потребує допомоги.

З одним із таких небайдужих херсонців на ім’я Сергій поспілкувався наш кореспондент Ян Доброносов. Від чоловіка він дізнався, що той уже другу добу займається допомогою людям на човні. Сам він також постраждав через терор росіян — його майно опинилося під водою.

Допомагають українці не лише своїм співгромадянам, а й братам нашим меншим. Вони через підвищення рівня води опинилися в безпорадному стані, але їх рятують як тільки можуть.

Вода продовжує прибувати в місто і десь від будинків херсонців залишилися одні дахи, а десь і їх уже не видно.

Витягують людей й із багатоквартирних будинків. До деяких із них потрапити тепер можна лише через вікна під’їзду.

Весь масштаб трагедії краще можна розгледіти з висоти пташиного польоту. По такими фото можна зрозуміти, що слова про те, що "Херсон йде під воду", на жаль, вже не є перебільшенням.

Нагадаємо, що минулий репортаж "Телеграфа" з Херсона ви можете подивитися, перейшовши за посиланням.

Також нагадаємо, що дізнатися про останні новини з регіону ви можете, перейшовши за посиланням. У цю статтю постійно вносяться оновлення, тому ви не пропустите нічого важливого.

Раніше ми писали про те, що з’явився тривожний прогноз погоди для півдня України.