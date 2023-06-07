Херсон затоплен: репортаж "Телеграфа" о том, как людей и животных спасают от потопа (фото, видео)

По улицам Херсона теперь курсируют лодки

В Херсон продолжает прибивать вода после разрушения россиянами Каховской ГЭС, а корреспонденты "Телеграфа" продолжают освещать все последние события в городе.

Спасательные операции из-за потопа не прекращаются. По всем затопленным улицам курсируют лодки, которые перевозят людей в безопасное место. К спасению граждан присоединяются и простые украинцы. Они на своих лодках прочесывают затопленную местность в поисках нуждающихся в помощи.

С одним из таких неравнодушных херсонцев по имени Сергей пообщался наш корреспондент Ян Доброносов. От мужчины он узнал, что тот уже вторые сутки занимается помощью людям на лодке. Сам он также пострадал из-за террора россиян — его имущество оказалось под водой.

Помогают украинцы не только своим согражданам, но и братьям нашим меньшим. Они из-за подъема уровня воды оказались в беспомощном состоянии, но их спасают как только могут.

Вода продолжает прибывать в город и где-то от домов херсонцев остались одни крыши, а где-то уже и их не видно.

Вытаскивают людей и из многоквартирных домов. В некоторые из них попасть теперь можно только через окна подъезда.

Весь масштаб трагедии разглядеть можно лучше с высоты птичьего полета. По таким фото можно понять, что слова о том, что "Херсон уходит под воду", к сожалению уже не являются преувеличением.

Напомним, что прошлый репортаж "Телеграфа" с Херсона вы может посмотреть, перейдя по ссылке.

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