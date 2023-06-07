Десятки населенных пунктов в зоне потопа: Кубраков на Херсонщине отчитался о ситуации (репортаж "Телеграфа")

24 населенных пункта оказались затопленными из-за катастрофы на ГЭС

В результате подрыва Каховской ГЭС, который оккупанты совершили в ночь на 6 июня, в зоне возможного затопления оказались около 80 населенных пунктов. При текущем сценарии максимальный охват затопленной территории наступит через 3-5 дней.

Об этом сказал вице-премьер-министр по восстановлению Украины Александр Кубраков во время брифинга в Херсоне 7 июня, сообщает "Телеграф".

Он подчеркнул, что запасы воды в Карачуновском водохранилище достаточно, чтобы держать ситуацию на нормальном уровне.

Что касается эвакуации населения, по состоянию на 15:00 6 июня было затоплено 24 деоккупированных населенных пункта.

"На неподконтрольной территории левого берега Днепра эвакуации подлежат, по меньшей мере, 20 населенных пунктов. Российская оккупационная "власть" не обеспечивает эту эвакуацию. Мы видим это в соцсетях, а также в сообщениях людей. Здесь мы обращаемся ко всем международным организациям: к Красному Кресту, к ООН, как можно быстрее обеспечить эвакуацию наших граждан", — отметил Кубраков.

Эвакуация местных жителей организована из Херсона в Николаев, а затем в Хмельницкий. Сейчас в Херсоне работает три эвакуационных пункта. "Укрзализныця" отправляет поезда в Николаев из Херсона. Они начали курсировать уже вчера.

По словам Кубракова, после случившейся катастрофы правительство выделило следующие суммы:

120 млн гривен Госагентству водного ресурса для обеспечения водой жителей Николаева;

Госагентству водного ресурса для обеспечения водой жителей Николаева; 845 млн гривен Херсонской, Запорожской, Николаевской и Днепропетровской областям с резервного фонда для обеспечения жителей этих регионов питьевой водой

Херсонской, Запорожской, Николаевской и Днепропетровской областям с резервного фонда для обеспечения жителей этих регионов питьевой водой 1,5 млрд гривен на строительство новых магистральных водоводов. Это необходимо для обеспечения нормального водоснабжения в Кривой Рог, Никополь и Маргагнец. Строительство должно начаться в течение 3-5 дней.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Минздраве бьют тревогу из-за возможных последствий после подрыва Каховской ГЭС. Специалисты отмечают, что вода может стать непригодной для потребления.