Десятки населених пунктів у зоні потопу: Кубраков на Херсонщині прозвітував про ситуацію (репортаж "Телеграфа")

24 населені пункти виявилися затопленими через катастрофу на ГЕС

Внаслідок підриву Каховської ГЕС, який окупанти здійснили в ніч на 6 червня, у зоні можливого затоплення опинилися близько 80 населених пунктів. За поточним сценарієм максимальне охоплення затопленої території настане за 3-5 днів.

Про це сказав віцепрем'єр-міністр з відновлення України Олександр Кубраков під час брифінгу у Херсоні 7 червня, повідомляє "Телеграф".

Він підкреслив, що запасів води в Карачунівському водосховищі достатньо, щоб тримати ситуацію на нормальному рівні.

Щодо евакуації населення, станом на 15:00 6 червня було затоплено 24 деокуповані населені пункти.

"На непідконтрольній території лівого берега Дніпра евакуації підлягають щонайменше 20 населених пунктів. Російська окупаційна "влада" не забезпечує цю евакуацію. Ми бачимо це в соцмережах, а також у повідомленнях людей. Тут ми звертаємося до всіх міжнародних організацій: до Червоного Хресту, до ООН, якнайшвидше забезпечити евакуацію наших громадян", — зазначив Кубраков.

Евакуацію місцевих жителів організовано з Херсона до Миколаєва, а потім до Хмельницького. Зараз у Херсоні працює три евакуаційні пункти. "Укрзалізниця" відправляє поїзди до Миколаєва з Херсона. Вони почали курсувати вже вчора.

Також за словами Кубракова, після катастрофи Уряд виділив такі суми:

120 млн гривень Держагентству водного ресурсу для забезпечення водою мешканців Миколаєва;

Держагентству водного ресурсу для забезпечення водою мешканців Миколаєва; 845 млн гривень Херсонській, Запорізькій, Миколаївській та Дніпропетровській областям із резервного фонду для забезпечення мешканців цих регіонів питною водою;

Херсонській, Запорізькій, Миколаївській та Дніпропетровській областям із резервного фонду для забезпечення мешканців цих регіонів питною водою; 1,5 млрд гривень на будівництво нових магістральних водоводів. Це необхідно для забезпечення нормального водопостачання у Кривий Ріг, Нікополь та Маргагнець. Будівництво має розпочатися протягом 3-5 днів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в МОЗ б’ють на сполох через можливі наслідки після підриву Каховської ГЕС. Фахівці зазначають, що вода може стати непридатною для споживання.