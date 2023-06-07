Світлана Лобода надала херсонцям квартиру в Києві і задонатила 100 000 грн

Світлана Лобода розкритикувала путінський режим за руйнування Каховської ГЕС та розповіла, як особисто допомагає постраждалим українцям

Квартира у Києві для багатодітної сім'ї із зони затоплення внаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС та 100 000 грн у фонд допомоги постраждалим – так відреагувала Світлана Лобода на трагедію, спричинену російськими окупантами. Про це вона написала в Instagram.

Підрив Новокаховської ГЕС вона назвала катастрофою рівня Чорнобильської АЕС і додала, що Україна, не чекаючи на інший світ, має подбати про своїх громадян насамперед сама.

"Я і моя команда вже передали 100 000 гривень фонду @dobrodiy.club які зараз акумулюють всі свої сили для допомоги діткам і сім’ям, що постраждали від цієї жахливої трагедії. Також я хочу надати квартиру в Києві для проживання багатодітній сім’ї, чий рідний дім, а з ним надії і мрії, потопила росія", — оголосила співачка.

Вона також додала, що пишається своїми друзями, багато з яких наразі вирушили до Херсону, щоб рятувати людей і тварин.

"російський режим обов‘язково буде покараний за руйнування країни, яка годувала цілий світ", — впевнена Лобода.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що Світлана Лобода надала 3 мільйони гривень на добудову частково зруйнованого російськими окупантами дитячого садочку в Ірпені, її рідному місті.