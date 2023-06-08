"Это военное преступление": Германия определилась, кто виноват в подрыве Каховской ГЭС

В Европе практически пришли к единому мнению на счет того, что в подрыве Каховской ГЭС виновата россия

На Западе наконец-то определились с тем, кто виноват в подрыве Каховской ГЭС. Если вчера иностранные СМИ осторожничали с обвинениями в сторону россиян, то сегодня в Германии напрямую обвинили путина в разрушении дамбы.

Об этом пишет Bloomberg. Ряд европейских стран вместе с НАТО назвали подрыв Каховской ГЭС "военным преступлением".

Министр обороны Германии Борис Писториус во время визита в Мумбаи признался, что не думал, что на такие катастрофические разрушения осмелится путин.

"Это кристально чистое военное преступление. Это невероятный акт насилия и разрушения, на который, как мне казалось, не способен даже путин", — сказал он.

Канцлер Германии Олаф Шольц тоже прямо обвинил россию и заявил, что Москва разрушила дамбу, чтобы остановить долгожданное контрнаступление Украины. Шольц добавил, что подрыв Каховской ГЭС — это одно из многочисленных преступлений, которые россия совершила в Украине.

Другие союзники Украины, в том числе США, все еще оценивают, кто же несет ответственность за разрушение дамбы, но склоняются, что виновата россия. В Кремле, естественно, отрицают свою вину и обвиняют во всем Украину. Чтобы это продемонстрировать, владимир путин поручил "организовать работу по оказанию помощи людям и ликвидации последствий стихии", пишут росСМИ.

В Британии также пока не могут определиться с мнением, кто виноват в подрыве Каховской ГЭС. Премьер страны Риши Сунак заявил, что британские военные и разведывательные группы работают над установлением виновных.

"Я могу сказать, что то, что мы видели со стороны россии на протяжении всей этой войны, неоднократно было преднамеренными актами агрессии против гражданской инфраструктуры. Я думаю, что это отвратительно, и, если эта атака действительно окажется преднамеренной, она станет новой низостью в форме российского варварства", — сказал он во время поездки в Вашингтон.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что президент США Джо Байден отреагировал на подрыв Каховской ГЭС. Он заявил, что Америка не прекратит поддержку Украины и поможет, чем сможет.