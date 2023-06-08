"Це військовий злочин": Німеччина визначилася, хто винен у підриві Каховської ГЕС

У Європі практично дійшли єдиної думки щодо того, що в підриві Каховської ГЕС винна росія

На Заході нарешті визначилися з тим, хто винний у підриві Каховської ГЕС. Якщо вчора іноземні ЗМІ обережно висловлювали звинувачення у бік росіян, то сьогодні в Німеччині безпосередньо звинуватили путіна в руйнуванні дамби.

Про це пише Bloomberg. Ряд європейських країн разом із НАТО назвали підрив Каховської ГЕС "військовим злочином".

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус під час візиту до Мумбаї зізнався, що не думав, що на такі катастрофічні руйнування наважиться путін.

"Це кришталево чистий військовий злочин. Це неймовірний акт насильства та руйнування, на який, як мені здавалося, не здатний навіть путін", — сказав він.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц також прямо звинуватив росію і заявив, що Москва зруйнувала дамбу, щоб зупинити довгоочікуваний контрнаступ України. Шольц додав, що підрив Каховської ГЕС – це один із численних злочинів, які росія скоїла в Україні.

Інші союзники України, зокрема й США, все ще оцінюють, хто ж несе відповідальність за руйнування греблі, але схиляються, що винна росія. У Кремлі, природно, заперечують свою провину та звинувачують у всьому Україну. Щоб це продемонструвати, володимир путін доручив "організувати роботу з надання допомоги людям та ліквідації наслідків стихії", пишуть росЗМІ.

У Британії також поки що не можуть визначитися з думкою, хто винен у підриві Каховської ГЕС. Прем’єр країни Ріші Сунак заявив, що британські військові та розвідувальні групи працюють над встановленням винних.

"Я можу сказати, що те, що ми бачили з боку росії протягом усієї цієї війни, неодноразово було навмисними актами агресії проти громадянської інфраструктури. Я думаю, що це огидно, і, якщо ця атака дійсно виявиться навмисною, вона стане новою ницістю в формі російського варварства", — сказав він під час поїздки до Вашингтона.

Раніше "Телеграф" розповідав, що президент США Джо Байден відреагував на підрив Каховської ГЕС. Він заявив, що Америка не припинить підтримку України та допоможе, чим зможе.