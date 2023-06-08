Не хотим создавать панику, но ситуация серьезная: в МАГАТЭ предупредили об опасности для ЗАЭС

Рафаэль Гросси планирует посетить ЗАЭС на следующей неделе

По данным МАГАТЭ (Международное агентство по атомной энергии), темпы падения уровня воды в Каховском водохранилище, вызванные подрывом россиянами дамбы Каховской ГЭС, снизились с 11 см до 5-7 см в час. Если уровень воды в водохранилище опустится ниже 12,7 м, Запорожская атомная электростанция не сможет закачивать из него воду.

Об этом сообщает пресс-служба МАГАТЭ.

По состоянию на 18 часов 7 июня уровень воды в водохранилище снизился примерно на 2,8 метра и составил 14,03 метра.

"Если уровень опустится ниже 12,7 метра, ЗАЭС уже не сможет перекачивать воду из водоема в резервуары. Поскольку полный масштаб повреждения дамбы остается неизвестным, невозможно предсказать, когда это произойдет. Но если нынешняя скорость падения будет продолжаться, критический уровень будет достигнут в течение следующих двух дней", – уточнили в МАГАТЭ.

Отмечается, что перед лицом такой угрозы, ЗАЭС постоянно пополняет свои резервуары (большой пруд-охладитель рядом со станцией, спринклерные пруды-охладители и прилегающие каналы) водой из Каховского водохранилища.

Если все эти объекты будут заполнены водой, ее хватит на несколько месяцев для обеспечения охлаждения шести реакторов и отработанного топлива.

Вместе с тем, генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что есть опасность, что ЗАЭС может остаться без необходимого количества воды, которая подается из Каховского водохранилища и прудов, для охлаждения шести реакторов, пишет Sky News.

По словам Гросси, "в худшем случае без охлаждения вы рискуете расплавиться там с трагическими экологическими последствиями".

"Безусловно, существует опасность, возможно, через несколько недель или месяц, но нужно что-то делать. Мы не хотим создавать здесь панику, но это серьезная ситуация, потому что обычно вам нужно гарантированное количество воды, которая циркулирует в этих реакторах. Если вы начнете терять эту способность, у вас возникнет проблема. Проблема может отсрочиться на несколько дней или недель, но проблема будет", – сказал он.

Глава МАГАТЭ сообщил, что планирует посетить ЗАЭС для оценки ситуации, на следующей неделе.

Напомним, в день взрыва на Каховской ГЭС, МАГАТЭ заявило, что непосредственного риска для ядерной безопасности на ЗАЭС нет.

Как рассказывал "Телеграф", президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на бездействие Красного Креста и вялую реакцию ООН касательно подрыва Каховской ГЭС. Украина не получила никакого ответа на запросы о помощи.