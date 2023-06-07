Взрыв на Каховской ГЭС зафиксировал магнитометр в Румынии: подтверждает преступление россиян

По мнению физика, основному взрыву предшествовало несколько подготовительных

Каховская гидроэлектростанция в ночь на 6 июня была взорвана российскими оккупантами. Взрыв плотины был зафиксирован магнитометром в Бухаресте, Румыния, с погрешностью +/- 5 минут.

Об этом сообщил независимый исследователь, физик Ричард Кордаро.

Это является еще одним подтверждением, что разрушение дамбы произошло в результате взрыва изнутри, а не стало результатом внешнего обстрела.

Он добавил, что перед основным взрывом, было зафиксировано несколько "подготовительных" и опубликовал показания магнитометра.

"Я считаю, что на дамбе нужно было провести несколько подготовительных взрывов перед тем, как осуществить основной взрыв. Вот то, что привлекло мое внимание — серия синхронизированных взрывов несколькими часами ранее", — отметил физик.

Он пояснил, что магнитометры фиксируют взрывы, так как акустические волны (удары) идут вверх от взрыва и проникают в ионосферу. Там они запускают магнито-акустические волны, которые возмущают геомагнитное поле, изменения которого и фиксируют наземные магнитометры.

Один из графиков магнитометра от Инфразвуковой сети Центральной и Восточной Европы (CEEIN), опубликованных Кордаро, демонстрирует инфразвуковое обнаружение взрыва на Каховской дамбе.

В комментариях физика спросили, возможно ли такое по естественным причинам, например в результате землетрясения, на что он ответил вопросом: "Какова вероятность "естественного" посреди войны?".

Как рассказывал "Телеграф", основываясь на сделанных до прорыва Каховской ГЭС спутниковых снимках, OSINT-аналитики выдвинули предположение, что плотина якобы могла разрушиться не в результате подрыва россиянами, а из-за полученных ранее повреждений.