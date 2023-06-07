Укр

Взрыв на Каховской ГЭС зафиксировал магнитометр в Румынии: подтверждает преступление россиян

Автор
Елена Руденко Елена Руденко
Дата публикации
Читати українською
Автор
Вода от разрушения плотины затопила Херсон
Вода от разрушения плотины затопила Херсон. Фото ГСЧС Украины

По мнению физика, основному взрыву предшествовало несколько подготовительных

Каховская гидроэлектростанция в ночь на 6 июня была взорвана российскими оккупантами. Взрыв плотины был зафиксирован магнитометром в Бухаресте, Румыния, с погрешностью +/- 5 минут.

Об этом сообщил независимый исследователь, физик Ричард Кордаро.

Это является еще одним подтверждением, что разрушение дамбы произошло в результате взрыва изнутри, а не стало результатом внешнего обстрела.

Он добавил, что перед основным взрывом, было зафиксировано несколько "подготовительных" и опубликовал показания магнитометра.

"Я считаю, что на дамбе нужно было провести несколько подготовительных взрывов перед тем, как осуществить основной взрыв. Вот то, что привлекло мое внимание — серия синхронизированных взрывов несколькими часами ранее", — отметил физик.

Он пояснил, что магнитометры фиксируют взрывы, так как акустические волны (удары) идут вверх от взрыва и проникают в ионосферу. Там они запускают магнито-акустические волны, которые возмущают геомагнитное поле, изменения которого и фиксируют наземные магнитометры.

Один из графиков магнитометра от Инфразвуковой сети Центральной и Восточной Европы (CEEIN), опубликованных Кордаро, демонстрирует инфразвуковое обнаружение взрыва на Каховской дамбе.

В комментариях физика спросили, возможно ли такое по естественным причинам, например в результате землетрясения, на что он ответил вопросом: "Какова вероятность "естественного" посреди войны?".

Как рассказывал "Телеграф", основываясь на сделанных до прорыва Каховской ГЭС спутниковых снимках, OSINT-аналитики выдвинули предположение, что плотина якобы могла разрушиться не в результате подрыва россиянами, а из-за полученных ранее повреждений.

Теги:
#Война #подрыв #Каховская ГЭС