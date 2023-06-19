Катастрофа на Каховской ГЭС покажется ничем: Подоляк оценил риски теракта на ЗАЭС

Подоляк обратил внимание на риски вокруг ЗАЭС, которая временно под контролем оккупантов

россия при помощи терактов, один из которых произошел недавно на Каховской ГЭС, пытается повлиять на события на фронте. Не исключено, что россияне захотят провернуть нечто похожее на Запорожской АЭС.

Такую точку зрения в интервью "РБК-Украина" выразил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

По мнению представителя команды президента Украины, такими действиями россияне хотят заставить запад перестать помогать Киеву.

При этом у россиян остается еще такая "опция", как ЗАЭС, отметил представитель ОПУ.

"Мы должны об этом постоянно говорить. Потому что экологическая катастрофа после взрыва Каховской ГЭС – это ничто по сравнению с экологической катастрофой панъевропейского уровня при попытке россии взорвать ЗАЭС. Мы должны сегодня осознать, что россия – это страна-террорист, не спонсор терроризма, а страна-террорист, потому что она сама сознательно использует эти инструменты", — сказал Подоляк.

Он также призвал серьезно относиться к рискам, которые существуют вокруг ЗАЭС, а также рассказал, как можно избежать трагедии.

"Во-первых, признать, что есть риски, не делать вид, что рисков нет. Во-вторых, признать, что это риски, связанные с атомной отраслью. И в третьих, есть план, предложенный Украиной: зона демилитаризации и обязательный вывод тяжелой техники россиян или просто россиян в полном объеме. Персонал исключительно украинский, хотите там поставить мониторинговую миссию МАГАТЭ – поставьте", — сказал он.

Подоляк добавил, что остановить россию в этом плане смогут лишь санкции в отношении "Росатома".

Ранее "Телеграф" писал о том, зачем россии может понадобиться теракт на ЗАЭС.