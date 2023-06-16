Россия хочет взорвать Запорожскую АЭС: Зеленский объяснил, зачем это ей

Агрессор не заинтересован в безопасности Украины

После подрыва Каховской ГЭС следующей целью оккупантов в Украине может стать Запорожская АЭС.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу NBC.

По его мнению, армия рф намерена взорвать атомную станцию в Запорожье, потому что, так же как и с дамбой, агрессор не заинтересован в безопасности Украины. Вместо этого там хотят извлечь собственную выгоду из дестабилизации обстановки в нашей стране.

"Им постоянно нужна дестабилизация здесь, и они хотят, чтобы мир давил на Украину для нужного им варианта прекращения этого конфликта", — утверждает Зеленский.

Следует отметить, что россияне до сих пор не перевели все атомные реакторы ЗАЭС в "холодный" режим. Это может грозить катастрофой, но в Украине еще надеются на то, что оккупантов удастся убедить это сделать.

Напомним, ранее мы писали о том, что подрывом Каховской ГЭС россияне сделали хуже и Крыму, который там считают "своим".

Также мы сообщали, что из-за подрыва Каховской ГЭС в Крыму без воды остаются крупные предприятия. Не зная, как разрешить ситуацию, россияне могут подорвать цеха "Крымского титана", чтобы просто насолить Украине.