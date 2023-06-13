Оккупанты минируют "Крымский титан". Зачем рф катастрофа на полуострове и какие последствия она будет иметь для Украины

Россия готовится устроить техногенную катастрофу в Крыму

Пока Украина продолжает бороться с последствиями экоцида в Херсонской области, жертвами которого стали по меньшей мере 10 человек, россия планирует новый теракт. По сообщению ГУР МОУ, страна-агрессор намерена взорвать завод "Крымский титан" во временно оккупированном Армянске. В 2018 году там уже фиксировали выбросы опасных веществ. В разведке отмечают, что оккупанты уже начали минирование цехов предприятия, а также закладывают взрывчатку на заводской и прилегающей территории.

"Телеграф" разбирался в мотивах россиян и выяснял, к каким последствиям может привести очередное проявление варварской политики рф.

Зачем россии катастрофа на оккупированной территории

В результате подрыва россией плотины Каховского водохранилища, вода ушла и из Северо-Крымского канала, что привело к критическому нарушению работы завода "Крымский титан" во временно оккупированном Армянске. По данным украинской разведки, вероятно, функционирование предприятия будет полностью остановлено уже в ближайшее время, ведь возобновить процессы даже в минимальных объемах оккупанты не в состоянии.

В течение последних нескольких дней захватчики готовят к эвакуации представителей оккупационной администрации и местное население, а инженерные подразделения ВС рф минируют цеха предприятия, а также закладывают взрывчатку на заводской и прилегающей территории. Исходя из этого, в ГУР МО предполагают, что "Крымский титан" будет уничтожен путем подрыва.

Следует отметить, что разрушение Каховской ГЭС привело к затоплению десятков населенных пунктов, повреждению критической инфраструктуры и нарушению логистики в южных областях Украины, что теоретически могло повлиять на ход контрнаступления ВСУ.

В случае с уничтожением "Крымского титана" проследить логику оккупантов несколько сложнее, ведь в результате этого теракта россия только лишит себя крупнейшего производителя диоксида титана в Восточной Европе, тысячи крымчан потеряют рабочие места, а в воздух над пока еще подконтрольной рф территорией попадут смертельно ядовитые вещества.

По словам военного эксперта, полковника СБУ в отставке Михаила Притулы, никакого военного смысла для россиян эта операция действительно иметь не будет. Главным мотивом в данном случае станет ослабление Украины в экономическом смысле.

"В россии уже понимают, что эти территории будут деоккупированы, а все, что находится на них, вернется под контроль Украины. Уничтожая "Крымский титан", россияне действуют на перспективу и устраняют конкурента по экспорту стратегического сырья на европейском рынке", — объясняет эксперт в комментарии "Телеграфу".

На холодильном оборудовании "Крымского титана" хранится 200 тонн технологического аммиака, а состояние отстойников, заполненных крайне опасными химическими веществами, оставляет желать лучшего, говорит Михаил Притула. Эксперт уверен: учитывая вероятные последствия аварии на таком заводе для людей и окружающей среды, ответственность за теракт оккупанты уже традиционно переложат на Украину.

Чем и кому грозит подрыв "Крымского титана"

По данным ГУР МОУ, взрыв на предприятии "Крымский титан" будет означать искусственную техногенную катастрофу, "ужасающую своими последствиями". В разведке отмечают, что в случае аварии на заводе, аммиачное облако, в зависимости от направления ветра, накроет близлежащие районы через полчаса. Под угрозой, прежде всего, окажутся оккупированные Армянск, Красноперекопский район и южные районы Херсонщины.

С неутешительными прогнозами согласен и экс-министр экологии и природных ресурсов Украины Остап Семерак. Эксперт напомнил, что в 2018 году в связи с технологической ситуацией на "Крымском титане" несколько раз происходил выброс опасных веществ в атмосферу. Из-за этого из Армянска даже эвакуировали часть местных жителей, однако тогда россия так и не допустила на место аварии международных наблюдателей для контроля за ситуацией.

В случае выброса в атмосферный воздух аммиака, облако очень опасного для жизни химического соединения будет достаточно быстро распространяться в направлении ветра. Заранее спрогнозировать зону ее поражения сложно, однако зная вероятную дату подрыва и осуществляя метеорологический контроль, можно предположить, в какую сторону будет нести это облако и из какой местности следует осуществлять эвакуацию. Эвакуация из зоны поражения будет необходима, поэтому проинформировать местное население нужно как можно раньше", – говорит Остап Семерак.

По словам эксперта, последствия выброса в атмосферу такого количества аммиака будут смертельно опасны для людей, животных и растительности. В виде испарений аммиак буквально "выжигает" органы дыхания, а оседая на поверхность, действует как кислота.

Если данные украинской разведки о планах оккупантов в Армянске будут находить подтверждение, специалистам ГСЧС нужно будет как можно скорее проинструктировать население относительно того, как следует вести себя в случае взрыва на этом предприятии, уверен Остап Семерак.