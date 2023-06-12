Украина не виновата, но...: Кулеба рассказал, что союзники думают о подрыве Каховской ГЭС

Иностранные СМИ вредят Украине неправильными заголовками из-за чего союзникам сложно сформировать мнение о вине россии

Западные партнеры Украины уже не сомневаются в том, что Украина не причастна к подрыву Каховской ГЭС. Но пока еще не пришли к единому мнению на счет причастности россии, хотя в Германии еще несколько дней назад прямо обвинили в этом солдат путина.

О позиции европейских партнеров в эфире телемарафона рассказал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. По его словам, партнеры пока что не пришли к консенсусу на счет вины россии.

Также он подчеркнул, что зарубежные СМИ своими неоднозначными заголовками только навредили. Из-за этого в европейских странах смазалась правдивая картина произошедшей трагедии.

"Теперь нам приходится сверхусилиями выворачивать эту историю в сторону правды", – сказал Дмитрий Кулеба.

Глава МИД подчеркнул, что партнеры не обвиняют Украину в подрыве ГЭС и уверены в том, что наша страна и наши воины не причастны к этому.

"Логика такова: в любом случае виновата россия, поскольку подрыв является результатом именно российской агрессии против Украины. А планировался ли подрыв именно такого масштаба или они хотели что-то меньшее сделать и что-то пошло не по плану – это еще не установлено, здесь еще сохраняются разные мнения. Но то, что это дело рук россии – здесь, как я сказал, выстраивается консенсус", – объяснил он.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что озвучена сумма ущерба от подрыва Каховской ГЭС. По состоянию на 10 июня сумма достигла 55 миллиардов гривен.