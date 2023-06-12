Проблема не только Украины: как подрыв Каховской ГЭС скажется на других странах

Экологическая катастрофа после подрыва Каховской ГЭС коснется не только Украины

Подрыв Каховской ГЭС уже нанес Украине ущерба на десятки миллионов долларов. Помимо разрушений и затопленных городов речь идет об инфекциях, уничтожении рыбы и неутешительных последствиях для аграриев. Причем коснется это не только Украины.

Об этом рассказал СЕО HD-group Борис Шестопалов. По его словам, в опасности могут оказаться все страны Черноморского региона.

Бизнесмен отметил, что на дне Каховского водохранилища долгие годы скапливались отходы, в том числе и от металлургических производств. После подрыва плотины тонны воды с этими отходами попадут в Черное море, которое омывает берега не только Украины.

"Многие страны почувствуют это (последствия от разрушения Каховской ГЭС — Ред.) на себе. Это приведет к серьезным экологическим последствиям для стран Черноморского региона", — подытожил Борис Шестопалов.

Больше о последствиях разрушения Каховской ГЭС читайте в нашем материале: "Аграриям придется вспомнить счетчики на воду": СЕО HD-group о последствиях Каховской катастрофы".

Напомним, что российская армия подорвала Каховскую ГЭС рано утром 6 июня. И пока в ООН заявляют о том, что все якобы не так однозначно и "обстоятельства неясные", в СБУ нашли доказательтсва того, что к этому военному преступлению причастна именно россия. Оккупанты сами себя разоблачили в телефонных разговорах с родными.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что обнаружили на дне Каховского водохранилища после того как оно превратилось в пустыню из-за того, что вся вода после подрыва ГЭС ринулась в Днепр и разлилась по всей Херсонской и частично Николаевской областям.