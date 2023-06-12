Проблема не лише України: як підрив Каховської ГЕС позначиться на інших країнах

Екологічна катастрофа після підриву Каховської ГЕС торкнеться не лише України

Підрив Каховської ГЕС вже завдав Україні збитків на десятки мільйонів доларів. Крім руйнувань та затоплених міст йдеться про інфекції, знищення риби та невтішні наслідки для аграріїв. Причому торкнеться це не лише України.

Про це в інтерв'ю "Телеграфу" розповів СЕО HD-group Борис Шестопалов. За його словами, у небезпеці можуть опинитися всі країни Чорноморського регіону.

Бізнесмен зазначив, що на дні Каховського водосховища довгі роки накопичувалися відходи, у тому числі від металургійних виробництв. Після підриву греблі тонни води із цими відходами потраплять у Чорне море, яке омиває береги не лише України.

"Багато країн відчують це (наслідки від руйнування Каховської ГЕС — Ред.) на собі. Це призведе до серйозних екологічних наслідків для країн Чорноморського регіону", — підсумував Борис Шестопалов.

Більше про наслідки руйнування Каховської ГЕС читайте в нашому матеріалі: "Аграріям доведеться згадати про лічильники на воду": СЕО HD-group про наслідки Каховської катастрофи".

Нагадаємо, що російська армія підірвала Каховську ГЕС рано-вранці 6 червня. І поки в ООН заявляють про те, що всі нібито не так однозначно і "обставини неясні", в СБУ знайшли доказ того, що до цього військового злочину причетна саме росія. Окупанти самі себе викрили у телефонних розмовах із рідними.

Також "Телеграф" розповідав про те, що виявили на дні Каховського водосховища після того, як воно перетворилося на пустелю через те, що вся вода після підриву ГЕС кинулась у Дніпро і розлилася по всій Херсонській та частково Миколаївській областях.