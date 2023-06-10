Удар не лише по екології: озвучено космічну суму збитків від підриву Каховської ГЕС

В уряді назвали суму збитків від підриву Каховської ГЕС

Збитки, які росія завдала Україні через підрив Каховської ГЕС, на даний момент становлять 55 мільярдів гривень.

Про це на засіданні Кабміну заявив прем’єр-міністр України Денис Шмігаль, пишуть на сторінці Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів.

Водночас, глава міністерства Руслан Стрілець зазначив, що Україна продовжує втрачати запаси води.

"Станом на ранок 10 червня з Каховського водосховища вибігло 62% його обсягу або 12,24 куб.км води. Рівень води у водосховищі вже 10,55 м. Продовжує знижуватися", — зазначив він.

Міністр також додав, що критична ситуація залишається у нацпарках. Там під загрозою зникнення 30% природно-заповідного фонду Херсонщини.

За його даними, зараз триває обміління акваторії у нацпарках "Великий Луг" — на 4,2 метра та "Каменська Січ" — на 6 метрів. Водночас Олешківським піскам загрожує підняття ґрунтових вод.

"Через підрив дамби Каховської ГЕС зараз уже підтоплено близько 1200 гектарів території Кінбурнського півострова", - йдеться у повідомленні міністерства.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що катастрофа на Каховській ГЕС вдарить по аграріях трьох областей.