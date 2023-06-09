Каховська катастрофа вдарить по аграріях трьох областей: хто найбільше постраждає

Ситуація ускладнюється тим, що для цього регіону характерний брак опадів та пилові бурі, які висушують землю та зносять родючий ґрунт

Підрив Каховської ГЕС росіянами має катастрофічні наслідки для сільського господарства трьох областей України – Херсонської, Запорізької та Дніпропетровської.

Про це розповів заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук.

"Через відсутність води у Північно-Кримському та Каховському каналах після деокупації аграрії не зможуть користуватися зрошувальними системами. У результаті ми втрачаємо можливість вирощувати близько 4 млн. тонн зернових, що становить приблизно 14% від загального експорту України та понад 1,5 млрд. доларів валютної виручки, яку ми могли б отримати від реалізації тих зернових, які вирощували аграрії", — пояснив він.

Марчук додав, що ситуація ускладнюється тим, що для цього регіону характерний брак опадів та пилові бурі, які висушують землю та зносять родючий ґрунт. За прогнозами вчених, у поєднанні з катастрофою на ГЕС це може поступово призводити до опустелювання регіону.

При цьому наслідки торкнуться не лише Херсонщини.

"Це призведе до втрати можливості поливу понад 500 тисяч гектарів землі, який здійснювався через ці канали. На Херсонщині вони забезпечували 94% поливних систем, у Запорізькому напрямку – 74%, на Дніпропетровщині близько 30%", — уточнив він.

Детальніше читайте у матеріалі "Телеграфа": "Повернемося на випалену землю": аграрії про наслідки підриву Каховської ГЕС