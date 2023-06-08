Людей нема де ховати, морги без електрики: на окупованій Херсонщині гуманітарна катастрофа

В Олешках та прилеглих населених пунктах гуманітарна катастрофа

В Олешківській громаді, яка найбільше постраждала внаслідок підтоплення після підриву Каховської ГЕС, виникла гуманітарна катастрофа. Людям доводиться цілодобово чекати допомоги на дахах будинків.

Про це у коментарі "Укрінформу" заявила керівник Олешківської МВА Тетяна Гасаненко.

За її інформацією, у громаді гостро постає проблема з тілами померлих. Цвинтар затоплений, а морг не працює, бо там немає електрики. Окупаційна влада не займається евакуацією людей, а сама ж росіяни розміщуються в будинках і квартирах, які придатні для житла.

У місцевій лікарні залишаються три сотні мешканців громади, 30 людей було доставлено туди із переохолодженням. У самій медустанові місць не лишилося, тож доводиться розміщувати людей у дворі лікарні.

"У громаді гуманітарна катастрофа – потрібна вода, продукти, люди просто на інвалідних візках сидять навколо лікарні – розумієте, місця у лікарні вже просто нема. Персонал закладу на роботі, працює… Живі ще сидять заблоковані, а в морзі немає електроенергії", – сказала вона.

Оскільки цвинтар залишається затопленим, людей планують ховати на незатоплених ділянках у центрі Олешок, після чого їх перепоховають.

Раніше "Телеграф" публікував нове відео із наслідками підтоплення на Херсонщині.