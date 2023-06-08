Масштаб катастрофи вражає: з’явилося відео зруйнованої греблі Каховської ГЕС, зняте з вертольота

Держприкордонслужба показала відео зруйнованої росіянами греблі Каховської ГЕС, зняте з вертольота.

Воно опубліковано в Telegram-каналі Держприкордонслужби.

На кадрах видно Каховську ГЕС та затоплені села поряд.

Нагадаємо, четвер, 8 червня, вже третя доба, коли вся Україна кинула сили на ліквідацію наслідків підриву Каховської ГЕС. Ситуація на Херсонщині продовжує залишатися критичною, підтоплені десятки населених пунктів, у тому числі сам Херсон.

Як розповідав "Телеграф", наслідки підриву росіянами Каховської ГЕС торкнулися низки населених пунктів Херсонщини, але найбільше дісталося лівому берегу, який перебуває під окупацією. На нових фото з супутника можна побачити справжній масштаб трагедії.

Також ми писали, що наслідки підриву Каховської дамби можуть призвести до ще однієї катастрофи — за оцінками генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі, є небезпека, що ЗАЕС може залишитися без необхідної кількості води, що подається з Каховського водосховища та ставків, для охолодження шести реакторів.