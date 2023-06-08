Будинок-музей знаменитої художниці затопило на окупованій Херсонщині: розписи на стінах загинули
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Малювати Поліна Райко почала у віці 69 років, розписавши свій будинок фресками
Внаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС вода затопила окуповане місто Олешки, унікальний будинок-музей художниці Поліни Райко опинився під водою.
Про це повідомив художник та представник Херсонського обласного благодійного фонду ім. Поліни Райко Семен Храмцов.
Він уточнив, що будинок-музей художниці із фресками затопило. Його "берегиням" вдалося евакуюватися, вони в безпеці.
Поліна Райко народилася у 1928 році в Олешках і прожила там усе життя. Малювати вона почала у віці 69 років, розписавши свій будинок фресками. Її творчість є одним із найцікавіших та найяскравіших прикладів українського наївного мистецтва. Творчість Райко порівнювали із творчістю Марії Приймаченко, яка малювала у цьому ж стилі.
Стіни будинку-музею вкриті розписами з фантастичними та реальними тваринами та птахами. Також Поліна Райко писала портрети, військові та релігійні сюжети.
Померла художниця у січні 2004 року. Після її смерті будинок придбали поціновувачі мистецтва з Канади, завдяки яким будинок-музей зберігся донині. Він охороняється Законом України "Про охорону культурної спадщини". Творчості Поліни Райко присвячено документальний фільм "Рай" Надії Кошман.
Раніше "Телеграф" розповідав, що ЗСУ дивом врятували родину з окупованих Олешок від затоплення. Жінка з дітьми сиділи на даху будинку.