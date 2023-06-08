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"Цього не сталося б": у США назвали винних у підриві Каховської ГЕС

Автор
Максим Яценко Максим Яценко
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Затоплений Херсон Новина оновлена 08 червня 2023, 08:24
Затоплений Херсон. Фото Ян Доброносов, "Телеграф"

У США озвучили свою позицію щодо підриву греблі Каховської ГЕС

російська федерація несе повну відповідальність за підрив Каховської ГЕС.

Про це під час брифінгу заявила прессекретар Білого дому Карін Жан-П’єр.

За її словами, руйнація Каховської ГЕС не відбулася б, якби окупанти не розпочали повномасштабне вторгнення в Україну.

"Відповідальність за катастрофу лежить на росії, яка контролювала станцію", — сказала вона.

Представниця Білого дому зазначила, що у США продовжують оцінювати причини руйнування ГЕС.

"Ми і далі спілкуватимемося з українцями. Руйнування та спустошення, які ми побачили в результаті підриву Каховської ГЕС, розбивають серце. Ми зробимо все можливе, щоб допомогти українському народу. У момент підриву гребля була під контролем росії. І вона несе відповідальність за руйнування, спричинені цією війною", — завершила вона.

Зазначимо, що при цьому в США поки що не говорять про те, що спричинило трагедію на Каховській ГЕС.

Нагадаємо, що у Німеччині підрив Каховської ГЕС назвали воєнним злочином.

Раніше "Телеграф" писав про те, що президент України Володимир Зеленський відреагував на бездіяльність Червоного Хреста та мляву реакцію ООН на підрив Каховської ГЕС.

Теги:
#Україна #США #Росія #Каховська ГЕС