"Цього не сталося б": у США назвали винних у підриві Каховської ГЕС

У США озвучили свою позицію щодо підриву греблі Каховської ГЕС

російська федерація несе повну відповідальність за підрив Каховської ГЕС.

Про це під час брифінгу заявила прессекретар Білого дому Карін Жан-П’єр.

За її словами, руйнація Каховської ГЕС не відбулася б, якби окупанти не розпочали повномасштабне вторгнення в Україну.

"Відповідальність за катастрофу лежить на росії, яка контролювала станцію", — сказала вона.

Представниця Білого дому зазначила, що у США продовжують оцінювати причини руйнування ГЕС.

"Ми і далі спілкуватимемося з українцями. Руйнування та спустошення, які ми побачили в результаті підриву Каховської ГЕС, розбивають серце. Ми зробимо все можливе, щоб допомогти українському народу. У момент підриву гребля була під контролем росії. І вона несе відповідальність за руйнування, спричинені цією війною", — завершила вона.

Зазначимо, що при цьому в США поки що не говорять про те, що спричинило трагедію на Каховській ГЕС.

Нагадаємо, що у Німеччині підрив Каховської ГЕС назвали воєнним злочином.

Раніше "Телеграф" писав про те, що президент України Володимир Зеленський відреагував на бездіяльність Червоного Хреста та мляву реакцію ООН на підрив Каховської ГЕС.