"Этого бы не произошло": в США назвали виновных в подрыве Каховской ГЭС

В США озвучили свою позицию касательно подрыва плотины Каховской ГЭС

российская федерация несет полную ответственность за подрыв Каховской ГЭС.

Об этом во время брифинга заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер

По ее словам, разрушение Каховской ГЭС не состоялось бы, если бы оккупанты не начали полномасштабное вторжение в Украину.

"Ответственность за катастрофу лежит на россии, которая контролировала станцию", — сказала она.

Представительница Белого дома отметила, что в США продолжают оценивать причины разрушения ГЭС.

"Мы будем и дальше общаться с украинцами. Разрушения и опустошения, которые мы увидели в результате подрыва Каховской ГЭС, разбивают сердце. Мы сделаем все возможное, чтобы помочь украинскому народу. В момент подрыва плотина была под контролем россии. И она несет ответственность за разрушения, вызванные этой войной", — завершила она.

Отметим, что при этом в США пока не говорят о том, что стало причиной трагедии на Каховской ГЭС.

Напомним, что в Германии подрыв Каховской ГЭС назвали военным преступлением.

Ранее "Телеграф" писал о том, что президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на бездействие Красного Креста и вялую реакцию ООН на подрыв Каховской ГЭС.