"Этого бы не произошло": в США назвали виновных в подрыве Каховской ГЭС
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В США озвучили свою позицию касательно подрыва плотины Каховской ГЭС
российская федерация несет полную ответственность за подрыв Каховской ГЭС.
Об этом во время брифинга заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер
По ее словам, разрушение Каховской ГЭС не состоялось бы, если бы оккупанты не начали полномасштабное вторжение в Украину.
"Ответственность за катастрофу лежит на россии, которая контролировала станцию", — сказала она.
Представительница Белого дома отметила, что в США продолжают оценивать причины разрушения ГЭС.
"Мы будем и дальше общаться с украинцами. Разрушения и опустошения, которые мы увидели в результате подрыва Каховской ГЭС, разбивают сердце. Мы сделаем все возможное, чтобы помочь украинскому народу. В момент подрыва плотина была под контролем россии. И она несет ответственность за разрушения, вызванные этой войной", — завершила она.
Отметим, что при этом в США пока не говорят о том, что стало причиной трагедии на Каховской ГЭС.
Напомним, что в Германии подрыв Каховской ГЭС назвали военным преступлением.
Ранее "Телеграф" писал о том, что президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на бездействие Красного Креста и вялую реакцию ООН на подрыв Каховской ГЭС.