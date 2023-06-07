Сиділа на даху з дітьми: ЗСУ дивом врятували сім'ю з окупованих Олешок від затоплення (фото)

Жінка з дітьми дивом виїхала з окупованих та затоплених Олешок, але багато людей залишаються у жахливих умовах

Після того, як росіяни підірвали Каховську ГЕС, багато населених пунктів пішли під воду частково чи повністю. В Олешках, які зараз тимчасово окуповані росіянами, жінка з двома дітьми просиділа на даху будинку та дивом була врятована українськими воїнами.

Історією поділились у Ювенальній поліції України. Наразі вся родина знаходиться у безпечному місці на підконтрольній Україні території.

У мережі з’явилося відео, як у окупованих Олешках Херсонської області жінка з двома дітьми на даху будинку благали про порятунок. Одна з артилерійських бригад ЗСУ, яка зараз бореться на цьому напрямі, під час розвідки дроном помітила жінку з дітьми та вирішила допомогти.

Українські воїни знайшли шляхи, щоби врятувати жінку не просто з даху будинку, який ось-ось затопить, а й вивезли її з окупації. Наразі мама з дітьми перебуває у безпечному місці.

Проте так щастить не всім. Ще одна мешканка тимчасово окупованих Олешок розповіла про жахіття, що твориться у місті. Росіяни не випускають мешканців за межі району та навіть відбирають надувні човни, позбавляючи людей можливості врятуватися. Історію жінки розповіло "Супільні".

Вона разом із дітьми та батьками теж була змушена залізти на дах 1,5-поверхового будинку та чекати на допомогу. Сім’я проживала у приватному секторі біля озера, тому їхню вулицю затопило швидко. Їй допомогли вибратися за кілька годин вже ближче до вечора родичі.

Російські солдати допомагали нести речі сім’ї та дістатися безпечного місця, але виїхати за межі міста вони не дають.

"Нас машиною забрали до району Олешок з багатоповерхівками. Низькі будинки на той час уже не було видно взагалі. Суцільне море. Ситуація критична, бо місцями вода сягає вже другого поверху, деякі старі будинки почали обрушуватися, деякі повністю під водою. Люди, у яких є човни, допомагають родичам та сусідам, але росіяни забирають човни", — розповіла жінка.

Їй з дітьми та родичами вдалося потрапити до квартири на 2-му поверсі багатоповерхівки, але вода вже підходить до їхнього під’їзду. Якщо почне підтоплювати будинок, доведеться йти на верхні поверхи, оскільки покинути місто немає можливості через росіян.

"Виїхати можливості немає, оскільки всі шляхи затоплені. Є один шлях через Великі Копані. Люди намагалися їхати так, поки не було багато води, але росіяни поставили блокпости. Людей не випустили і повернули назад", — розповіла мешканка Олешок.

Раніше "Телеграм" розповідав про те, що десятки населених пунктів у Херсонській області затоплено. На непідконтрольній території лівого берега Дніпра евакуації підлягають щонайменше 20 населених пунктів, але росіяни цього не роблять.