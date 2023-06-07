Сидела на крыше с детьми: ВСУ чудом спасли семью из оккупированных Олешек от затопления (фото)

Женщина с детьми чудом выехала из оккупированных и затопленных Олешек, но многие люди остаются в ужасных условиях

После того, как россияне подорвали Каховскую ГЭС, много населенных пунктов ушли под воду частично или полностью. В Олешках, которые сейчас временно оккупированы россиянами, женщина с двумя детьми просидела на крыше дома и чудом была спасена украинскими воинами.

Историей поделились в Ювенальной полиции Украины. Сейчас вся семья находится в безопасном месте на подконтрольной Украине территории.

В сети появилось видео, как в оккупированных Олешках Херсонской области женщина с двумя детьми на крыше дома умоляли о спасении. Одна из артиллерийских бригад ВСУ, которая сейчас сражается на этом направлении, во время разведки дроном заметила женщину с детьми и решила помочь.

Украинские воины нашли пути, чтобы спасти женщину не просто с крыши дома, который вот-вот затопит, но и вывезли ее из оккупации. Сейчас мама с детьми находится в безопасном месте.

Однако, так везет не всем. Еще одна жительница временно оккупированных Олешек рассказала об ужасах, которые творятся в городе. Россияне не выпускают жителей за пределы района и даже отбирают надувные лодки, лишая людей возможности спастись. Историю женщины рассказало "Суспильне".

Она вместе с детьми и родителями тоже была вынуждена залезть на крышу 1,5-этажного дома и ждать помощи. Семья проживала в частном секторе возле озера, поэтому их улицу затопило быстро. Ей помогли выбраться спустя несколько часов уже ближе к вечеру родственники.

Российские солдаты помогали нести вещи семьи и добраться до безопасного места, но выехать за пределы города они не дают.

"Нас машиной забрали в район Олешек с многоэтажками. Низкие дома к тому времени уже не были видны вообще. Сплошное море. Ситуация критическая, потому что местами вода достигает уже второго этажа, некоторые старые дома начали обрушиваться, некоторые полностью под водой. Люди, у которых есть лодки, помогают родственникам и соседям, но россияне забирают лодки", — рассказала женщина.

Ей с детьми и родственниками удалось попасть в квартиру на 2-м этаже многоэтажки, но вода уже подходит к их подъезду. Если начнет подтапливать дом, придется идти на верхние этажи, так как покинуть город возможности нет из-за россиян.

"Уехать возможности нет, поскольку все пути затоплены. Есть один путь через Великие Копани. Люди пытались ехать так, пока не было много воды, но россияне поставили блокпосты. Людей не выпустили и вернули назад", — рассказала жительница Олешек.

Ранее "Телеграм" рассказывал о том, что десятки населенных пунктов в Херсонской области затоплены. На неподконтрольной территории левого берега Днепра эвакуации подлежат, по меньшей мере, 20 населенных пунктов, но россияне этого не делают.