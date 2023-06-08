Видно навіть з космосу: як Херсонщина переживає третю добу підтоплення, всі подробиці (оновлюється)

Спеціалісти та волонтери роблять усе можливе, аби врятувати кожне життя; тим часом рівень води продовжує бути вельми високим

Четвер, 8 червня, є третьою добою, коли вся Україна кинула сили на ліквідацію наслідків підриву Каховської ГЕС. Ситуація в Херсонській області продовжує бути вельми критичною, підтоплені десятки населених пунктів, в тому числі сам Херсон.

Як повідомляє видання "Схеми", деякі місця, куди прийшла "велика вода", змінилися до невпізнаваності навіть із космосу. На супутникових знімках Planet Labs досить добре видно, наскільки руйнівним виявилося знищення окупантами гідроелектростанції.

9:43 Якщо ви раптом ще сьогодні не плакали через людяність наших людей на Херсонщині — готові вам допомогти. Історія із порятунком родини на окупованій території лівобережжя швидко облетіла всі соцмережі. Але радість від зустрічі хлопчика, котрий отримав із дрона воду, і його "Санти" — це щось неймовірне!

Ну і куди ж без порятунку не тільки людей, а і тварин?

9:30 Під водою перебуває 600 кв.км Херсонщини, з яких 32% — правобережжя і 68% — лівий берег. Середній рівень підтоплення — 5,61 м. Про це повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.

9:20 Вода на Херсонщині дісталася і до легендарної Чорнобаївки.

9:00 Рівень води у Каховському водосховищі за добу впав ще на метр. Наразі актуальний рівень води — 13,05 м.

8:50 Жителів Херсонщини попереджають про підвищену мінну небезпеку — течією Дніпра знесло тисячі боєприпасів, які були встановлені росіянами на правому березі річки.

Кінбурська коса на Миколаївщині тимчасово перетворилася з півострова на острів. На жаль, на ній, як і раніше, залишаються окупанти. Зараз на косі спостерігаються масові лісові пожежі, які росіяни, звісно ж, не ліквідовують.

Одним із найбільш постраждалих районів Херсону став Корабельний (також просто Острів або Корабел). Він опинився під водою майже повністю, через що у пастках лишилися сотні людей і тисячі тварин. Волонтери і рятувальники проводять рейди на човнах і спецтехніці, намагаючись врятувати кожного, хто цього потребує.

Утім на правобережжі ситуація ще не настільки жахлива, як в окупованій частині Херсонщини. Там росіяни просто лишили місцеве населення напризволяще, не дозволяючи українцям врятувати власне життя. При цьому роспропаганда заявляє, що вся допомога надається, а постраждалих, як завжди, немає.

Олешки, котрі є "сусідами" Херсона через, власне, русло Дніпра, постраждали чи не найбільше. Люди вимушені дні й ночі проводити на дахах будинків, хоча інколи не рятує і це. У них закінчується їжа та вода, а про ситуацію із відсутністю світла та зв'язку годі й згадувати. Мабуть, саме тому справді феєричною видається рятувальна операція, котру провели наші військові, визволивши із затопленого будинку матір із двома дітьми. На окупованій території-то!

Досить серйозною є ситуація у селі Кардашинка, котре знаходиться ще нижче за течією, аніж Олешки. Супутнику вдалося зафіксувати, якої біди наробила прибуваюча вода.

Не краща ситуація і в Голій Пристані, де теж підтоплена величезна територія.

Тим часом у МАГАТЕ нарешті оцінили масштаби руйнування Каховської ГЕС і перестали слухати росію, котра говорить, що все під контролем. На думку атомників, через швидке зниження рівня води у Каховському водосховищі ЗАЕС таки може бути в небезпеці.

Однак навіть у такій страшній ситуації можна знайти бодай крихту позитиву. Швидке прибуття води з Дніпра завдало серйозних втрат окупантам, котрі мали на правому березі підготовлені позиції оборони.