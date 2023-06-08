Видно даже из космоса: как Херсонщина переживает третьи сутки подтопления, все подробности (обновляется)

Специалисты и волонтеры делают все возможное, чтобы спасти каждую жизнь; между тем уровень воды продолжает быть очень высоким

Четверг, 8 июня, третьи сутки, когда вся Украина бросила силы на ликвидацию последствий подрыва Каховской ГЭС. Ситуация в Херсонской области продолжает быть критической, подтоплены десятки населенных пунктов, в том числе сам Херсон.

Как сообщает издание "Схемы", некоторые места, куда пришла "большая вода", изменились до неузнаваемости даже из космоса. На спутниковых снимках Planet Labs достаточно хорошо видно, насколько разрушительным оказалось уничтожение оккупантами гидроэлектростанции.

9:30 Под водой находится 600 кв.км Херсонщины, из которых 32% — правобережье и 68% — левый берег. Средний уровень подтопления — 5,61 м. Об этом сообщил глава ОВА Александр Прокудин.

9:20 Вода на Херсонщине добралась и до легендарной Чернобаевки.

9:00 Уровень воды в Каховском водохранилище за сутки упал еще на метр. Сейчас актуальный уровень воды — 13,05 м.

8:50 Жителей Херсонщины предупреждают о повышенной минной опасности — течением Днепра снесло тысячи боеприпасов, которые были установлены россиянами на правом берегу реки.

Кинбурская коса на Николаевщине временно превратилась из полуострова в остров. К сожалению, на ней по-прежнему остаются оккупанты. Сейчас на косе наблюдаются массовые лесные пожары, которые россияне, конечно же, не ликвидируют.

Одним из наиболее пострадавших районов Херсона стал Корабельный (также просто Остров или Корабел). Он оказался под водой почти полностью, из-за чего в ловушках остались сотни людей и тысячи животных. Волонтеры и спасатели проводят рейды на лодках и спецтехнике, пытаясь спасти каждого, кто в этом нуждается.

Впрочем, на правобережье ситуация еще не столь ужасная, как в оккупированной части Херсонщины. Там россияне просто оставили местное население на произвол судьбы, не позволяя украинцам спасти собственную жизнь. При этом роспропаганда заявляет, что вся помощь оказывается, а пострадавших, как обычно, нет.

Олешки, которые являются "соседями" Херсона через, собственно, русло Днепра, пострадали больше всего. Люди вынуждены дни и ночи проводить на крышах домов, хотя иногда не спасает и это. У них заканчивается еда и вода, а о ситуации с отсутствием света и связи не стоит упоминать. Пожалуй, именно поэтому действительно феерической кажется спасательная операция, которую провели наши военные, освободив из затопленного дома мать с двумя детьми. На оккупированной территории-то!

Достаточно серьезна ситуация в селе Кардашинка, которое находится еще ниже по течению, чем Олешки. Спутнику удалось зафиксировать, какой беды наделала прибывающая вода.

Не лучше ситуация и в Голой Пристани, где тоже подтоплена огромная территория.

Тем временем в МАГАТЭ наконец-то оценили масштабы разрушения Каховской ГЭС и перестали слушать россию, которая говорит, что все под контролем. По мнению атомщиков, из-за быстрого снижения уровня воды в Каховском водохранилище ЗАЭС может быть в опасности.

Однако даже в такой страшной ситуации можно найти хотя бы частичку позитива. Быстрое прибытие воды из Днепра нанесло серьезные потери оккупантам, которые имели на правом берегу подготовленные позиции обороны.