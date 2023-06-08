Сами не ожидали: россияне понесли серьезные потери из-за подрыва Каховской ГЭС (карта)

Россияне не думали о таких последствиях подрыва Каховской ГЭС

Россияне понесли серьезные потери в результате подрыва плотины Каховской ГЭС. В частности, они потеряли живую силу, вооружение, технику, а также лишились множества укреплений.

Как отмечают в сводке Генштаба ВСУ, в 7-й десантно-штурмовой дивизии и 22 армейском корпусе рф есть пострадавшие, погибшие и пропавшие без вести.

"В указанных подразделениях потеряно несколько полевых складов с боеприпасами и провизией, автомобильную и бронетанковую технику, другое военное имущество", — отмечают наши военные.

В то же время Институт изучения войны подтверждает информацию о том, что россияне оказались не готовы к последствиям своих же варварских действий.

Там сообщили, что множество укреплений врага на левом берегу Днепра в Херсонской области теперь не пригодны для использования.

Затопление серьезно вывело из строя подготовленные российские оборонительные позиции на восточном берегу Днепра. Судя по опубликованной карте, речь идет о первой линии в Голой Пристани и Алешках.

"Ранее российские войска использовали эти позиции для обстрела города Херсон и других населенных пунктов на правом берегу Днепра", — отмечают аналитики.

Ранее "Телеграф" писал о том, что в МАГАТЭ озвучили риски для ЗАЭС в результате теракта россиян на Каховской ГЭС.