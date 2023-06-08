А кто там спасает наших людей? Появились ошеломляющие спутниковые фото левобережья Херсонщины

От потопа больше досталось левому берегу

Последствия подрыва россиянами Каховской ГЭС затронули ряд населенных пунктов Херсонщины, но больше всего досталось левому берегу, который находится под оккупацией. На новых фото со спутника можно разглядеть истинный масштаб трагедии.

Снимки сделала компания Maxar Technologies.

На фотографиях от 7 июня можно увидеть такие населенные пункты, как Олешки, Крынки и Корсунка. Некоторые из них практически полностью ушли под воду.

Так, например, выглядят Олешки. Уровень затопления действительно впечатляет. И если на освобожденной территории Украины полным ходом идут спасательные мероприятия, то кто этим занимается на оккупированных территориях - непонятно.

Напомним, что Украина, даже несмотря на опасность со стороны рф, 7 мая из этого населенного пункта спасла целую семью. Таким образом наша страна пытается спасать граждан даже на территориях, которые временно не контролирует.

Фотографии сделаны 15 мая и 7 июня

На еще одном фото можно увидеть село Крынки. Большая часть его территории находилась на берегу Днепра и поэтому населенный пункт также практически полностью затопило.

Фотографии сделаны 15 мая и 7 июня

Корсунке также серьезно досталось. Из-за террористического акта россиян "сухими" остались только дома, которые были расположены дальше от берега.

Фотографии сделаны 15 мая и 7 июня

Напомним, что "Телеграф" побывал в Херсоне, некоторые районы которого оказались затопленными, и показал масштабы катастрофы, случившейся с городом.

Ранее мы писали о том, что появился тревожный прогноз погоды для юга Украины.