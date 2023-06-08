А хто там рятує наших людей? З'явилися приголомшливі супутникові фото лівобережжя Херсонщини

Від потопу більше дісталося лівому берегу

Наслідки підриву росіянами Каховської ГЕС торкнулися низки населених пунктів Херсонщини, але найбільше дісталося лівому берегу, який знаходиться під окупацією. На нових фото зі супутника можна побачити справжній масштаб трагедії.

Знімки зробила компанія Maxar Technologies.

На фотографіях від 7 червня можна побачити такі населені пункти, як Олешки, Кринки та Корсунка. Деякі з них практично повністю пішли під воду.

Так, наприклад, виглядають Олешки. Рівень затоплення справді вражає. І якщо на звільненій території України повним ходом йдуть рятувальні заходи, то хто цим займається на окупованих територіях - незрозуміло.

Нагадаємо, що Україна, навіть незважаючи на небезпеку з боку рф, 7 травня з цього населеного пункту врятувала цілу родину. Таким чином, наша країна намагається рятувати громадян навіть на територіях, які тимчасово не контролює.

Фотографії зроблені 15 травня та 7 червня

На ще одному фото можна побачити село Кринки. Більшість його території знаходилася на березі Дніпра і тому населений пункт також практично повністю затопило.

Фотографії зроблені 15 травня та 7 червня

Корсунці також серйозно дісталося. Через терористичний акт росіян "сухими" залишилися лише будинки, які були розташовані далі від берега.

Фотографії зроблені 15 травня та 7 червня

Нагадаємо, що "Телеграф" побував у Херсоні, деякі райони якого виявилися затопленими, та показав масштаби катастрофи, яка сталася з містом.

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