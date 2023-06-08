Дом-музей знаменитой художницы затопило на оккупированной Херсонщине: росписи на стенах погибли

Рисовать Полина Райко начала в возрасте 69 лет, расписав свой дом фресками

В результате подрыва россиянами Каховской ГЭС, вода затопила оккупированный город Олешки, уникальный дом-музей художницы Полины Райко оказался под водой.

Об этом сообщил художник и представитель Херсонского областного благотворительного фонда им. Полины Райко Семен Храмцов.

Он уточнил, что дом-музей художницы с фресками затопило. Его "хранительницам" удалось эвакуироваться, они в безопасности.

Полина Райко родилась в 1928 году в Олешках и прожила там всю жизнь. Рисовать она начала в возрасте 69 лет, расписав свой дом фресками. Ее творчество является одним из самых интересных и ярких примеров украинского наивного искусства. Творчество Райко сравнивали с творчеством Марии Примаченко, которая рисовала в этом же стиле.

Стены дома-музея покрыты росписями с фантастическими и реальными животными и птицами. Также Полина Райко писала портреты, военные и религиозные сюжеты.

Все стены дома покрыты росписью. Фото благотворительного фонда им. Полины Райко

Художница работала в стиле украинского ниавного искусства. Фото благотворительного фонда им. Полины Райко

Фрески на стенах дома-музея. Фото благотворительного фонда им. Полины Райко

Умерла художница в январе 2004 года. После ее смерти дом приобрели ценители искусства из Канады, благодаря которым дом-музей сохранился по сей день. Он охраняется Законом Украины "Об охране культурного наследия". Творчеству Полины Райко посвящен документальный фильм "Рай" Надежды Кошман.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что ВСУ чудом спасли семью из оккупированных Олешек от затопления. Женщина с детьми сидели на крыше дома.