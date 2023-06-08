Зеленский приехал в подтопленный Херсон: видео с переправы, где идет эвакуация людей

Президент посетил Херсон, часть которого затопило

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в затопленный Херсон и побывал на переправе, на которой осуществляется эвакуация людей. Часть города затопило после подрыва россиянами Каховской ГЭС.

Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале президента.

"Наша задача – максимально защитить жизнь и помочь людям. Спасибо спасателям и волонтерам! Спасибо всем, кто вовлечен в эту работу!", — сказано в подписи к видео.

Напомним, вода хлынула в Херсон после разрушения Каховской дамбы. Некоторые улицы города напоминают Венецию. Людей эвакуируют на лодках. Одним из наиболее пострадавших районов Херсона стал Корабельный (также просто Остров или Корабел). Он ушел под воду почти полностью, в ловушке оказались сотни людей и тысячи животных. Волонтеры и спасатели проводят рейды на лодках и спецтехнике, пытаясь спасти каждого, кто в этом нуждается.

Ранее "Телеграф" публиковал репортаж с фото и видео о том, как людей и животных в Херсоне спасают от потопа. Спасательные операции не прекращаются. По всем затопленным улицам курсируют лодки, которые перевозят людей в безопасное место.