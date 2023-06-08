Зеленський приїхав до підтопленого Херсона: відео з переправи, де йде евакуація людей

Президент відвідав Херсон, частину якого затопило

Президент України Володимир Зеленський прибув до затопленого Херсона та побував на переправі, де здійснюється евакуація людей. Частину міста затопило після підриву росіянами Каховської ГЕС.

Відповідне відео опубліковане у Telegram-каналі президента.

"Наше завдання – максимально захистити життя та допомогти людям. Дякую рятувальникам та волонтерам! Дякую всім, хто залучений до цієї роботи!", — йдеться у підписі до відео.

Нагадаємо, вода ринула до Херсона після руйнування Каховської дамби. Деякі вулиці міста нагадують Венецію. Людей евакуювали на човнах. Одним із найбільш постраждалих районів Херсона став Корабельний (також просто Острів чи Корабел). Він пішов під воду майже повністю, у пастці опинилися сотні людей та тисячі тварин. Волонтери та рятувальники проводять рейди на човнах та спецтехніці, намагаючись врятувати кожного, хто цього потребує.

Раніше "Телеграф" публікував репортаж з фото та відео про те, як людей та тварин рятують від потопу у Херсоні. Рятувальні операції не припиняються. Всіма затопленими вулицями курсують човни, які перевозять людей у безпечне місце.