Разбитое сердце: Максим Галкин отреагировал на страдания украинцев в затопленной Херсонщине (фото)

Шоумен не смог проигнорировать трагедию в Украине

В ночь на 6 июня российские оккупанты совершили очередное преступление на территории Украины — подорвали Каховскую ГЭС, из-за чего были затоплены многие населенные пункты на Херсонщине. Известный российский комик и шоумен Максим Галкин, который с первых дней полномасштабного вторжения стал на сторону Украины, не смог не отреагировать на эту трагедию.

На своей странице в Инстаграм Галкин опубликовал несколько душераздирающих снимков, на которых видны последствия подрыва гидроэлектростанции. На фото изображены люди, которые спасают животных в воде, а также снимок затопленных домов, которых видны только крыши.

В подписи к фото он оставил только смайлик разбитого сердца. В принципе, как раз такое состояние и переживает Украина сейчас.

В комментариях многие подписчики Галкина поддерживают украинцев, и оставляют свои сожалеющие сообщения. Также можно увидеть и гневные смс в сторону российского диктатора и российской армии.

Напомним, что первоначально информацию о подрыве дамбы распространяли исключительно российские источники. Судя по всему, подрыв произошел изнутри Каховской ГЭС, ведь в этой зоне не велось никаких активных боевых действий ни с украинской, ни с оккупационной стороны. Также Телеграф уже рассказывал, чем может грозить разрушение дамбы на станции.

Как сообщалось ранее, певица Лайма Вайкуле назвала Максима Галкина будущим российским президентом, сравнив юмориста с украинским лидером Владимиром Зеленским. Сам Галкин неоднократно высмеивал на своих гастролях россиян и их диктатора. После выезда из рф шоумен заметно помолодел.