Максим Галкин в украинской крепости: шоумен поделился архивными снимками со съемок (фото)

Часть съемок сериала "Все могут короли" с Максимом Галкиным провели в Украине

Известный шоумен Максим Галкин, который после российского вторжения на территорию Украины выехал с супругой Аллой Пугачевой и детьми в Израиль, поделился архивными кадрами со съемок сериала "Все могут короли". Некоторые сцены снимались в украинских крепостях и замках.

Фотографии актер опубликовал на своей странице в Instagram. Пользователи засыпали Галкина одобрительными комментариями.

Так, 12-серийная картина "Все могут короли" (строчка из одноименной песни примадонны, жены Галкина) была снята российской компанией в 2015 году. Главную роль исполнил Максим Галкин, воплотив на экране сразу два образа – средневекового герцога и московского менеджера. Эпизоды, в которых речь идет о прошлом, как раз и снимали на территории Украины. В сериале можно увидеть Каменец-Подольскую и Хотинскую крепости.

В комментариях пользователи позитивно отреагировали на архивные снимки с Галкиным. Вот что пишут под публикацией:

"Круто! Очень идут Максиму все эти костюмы!"

"Вы – классный актер! И вообще вы классный, настоящий!"

"Рыцарь нашего времени!"

"Хотинская крепость, очень красивый замок Украины"

Пользователи приятно отреагировали на пост Галкина с фото из Украины

Ранее "Телеграф" сообщал, что Максим Галкин осудил российское полномасштабное вторжение на территорию Украины. Артист выехал в Израиль, колесит с гастролями, высмеивает на концертах россиян и путина. А еще поклонники заметили, что после выезда из россии Галкин заметно помолодел.