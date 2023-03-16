Максим Галкін в українській фортеці: шоумен поділився архівними знімками зі зйомок (фото)

Частину зйомок серіалу "Все можуть королі" з Максимом Галкіним влаштували в Україні

Відомий шоумен Максим Галкін, який після російського вторгнення на територію України виїхав із дружиною Аллою Пугачовою та дітьми до Ізраїлю, поділився архівними кадрами зі зйомок серіалу "Все можуть королі". Деякі сцени знімалися в українських фортецях та замках.

Фотографії актор опублікував на своїй сторінці в Instagram. Користувачі засипали Галкіна схвальними коментарями.

Так, 12-серійну картину "Все можуть королі" (рядок з однойменної пісні примадонни, дружини Галкіна) було знято російською компанією у 2015 році. Головну роль виконав Максим Галкін, втіливши на екрані відразу два образи – середньовічного герцога та московського менеджера. Епізоди, в яких йдеться про минуле, якраз таки знімали на території України. У серіалі можна побачити Кам’янець-Подільську й Хотинську фортеці.

У коментарях користувачі позитивно відреагували на архівні знімки з Галкіним. Ось що пишуть під публікацією:

"Круто! Дуже пасують Максиму всі ці костюми!"

"Ви — класний актор! І взагалі ви класний, справжній!"

"Лицар нашого часу!"

"Хотинська фортеця, дуже гарний замок України"

Користувачі приємно відреагували на пост Галкіна з фото з України

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Максим Галкін засудив повномасштабне російське вторгнення на територію України. Артист виїхав до Ізраїлю, колесить із гастролями, висміює на концертах росіян та путіна. А ще шанувальники помітили, що після виїзду з росії Галкін помітно помолодшав.