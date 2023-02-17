"Хочу, щоб Україна була живою": Галкін зізнався, як Зеленський змінив його життя в рф

Після обрання Зеленського президентом України, на Галкіна в росії почали дивитися "по-іншому".

Відомий російський гуморист Максим Галкін, який активно виступає проти війни в Україні, знову вразив українців своєю сміливою проукраїнською позицією. На одному зі своїх концертів шоумен сказав, що щиро бажає, щоб Україна була "живою, цілою і незалежною", чим підняв шквал оплесків.

Ролик з його концерту швидко завірусився в соцмережах, і багато користувачів почали ділитися відео в Tiktok. Зазначимо, що за пару днів ролик зібрав майже 1,5 млн переглядів, понад 79 тисяч лайків та понад тисячу коментарів.

Також Галкін додав, що у рф вважають, що за таку свою позицію він має з українців гроші, і що все це проплачено. Справді, хотіти щастя та процвітання іншій країні можна лише за певну суму "зелені". Цікава логіка у росіян.

"Вони вважають, що я отримував гроші за свою антивоєнну позицію. Тобто те, що я хочу, щоб Україна була живою, цілою та незалежною – це тільки за гроші можна це хотіти. Тобто те, що я це від серця хочу їм у голови не спадає. Ну, така перекручена логіка", — прокоментував комік.

Однак логіка росіян на цьому не зупинилася, і обрання президентом України "гумориста та коміка Зеленського" дала привід для нових розмов. Галкін зазначив, що після того, як Володимир Олександрович став на чолі України, на нього самого стали "по-іншому" дивитися та сприймати його, що дуже відчувалося. У росії вважали, що Галкін піде стопами Зеленського, хоча він всіляко заперечував це.

"Чому вони до мене так прикопалися? А я вам скажу. Як тільки Зеленський став президентом, вони почали на мене зовсім по-іншому дивитись. так. А я нікуди не збирався. І чим більше я казав, що мені цього не потрібно, тим більше вони мене підозрювали", — додав артист.

Попри це, у коментарях багато користувачів відзначили, що з Галкіна вийшов би непоганий президент, і почали пропонувати йому різні варіанти передвиборчої кампанії.

Нагадаємо, що Максим Галкін та Алла Пугачова зараз живуть в Ізраїлі, куди вони разом із дітьми відлетіли після початку російського вторгнення в Україну. Пізніше чоловік заявив, що повертатися йому назад на батьківщину більше нема чого.

Влітку Алла Борисівна все ж таки повернулася на батьківщину, щоб нібито проводити двійнят Лізу та Гаррі до школи. Повернення Пугачової не обійшлося без скандалів: Галкін був визнаний іноагентом, і співачка вибухнула маніфестом у соціальних мережах: зажадала зробити її іноагентом за чоловіком.

Через кілька тижнів співачка повернулася разом із дітьми назад до Ізраїлю. Відомо, що Пугачова отримала паспорт громадянина Ізраїлю, також співачка перейнялася документами на дітей.

Також через підтримку артистом України на росії в нього постійно кидаються безглуздими звинуваченнями. Наприклад, що він має нетрадиційну орієнтацію, а його дружина Алла Пугачова — нібито підставна. Нещодавно Галкін знайшов, як відповісти на цю нісенітницю і навіть зірвав після цього бурхливі оплески.