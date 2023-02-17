"Хочу, чтобы Украина была живой": Галкин признался, как Зеленский изменил его жизнь в рф

После избрания Зеленского президентом Украины, на Галкина в рф стали смотреть "по-другому".

Известный российский юморист Максим Галкин, активно выступающий против войны в Украине, снова поразил украинцев своей смелой проукраинской позицией. На одном из своих концертов шоумен сказал, что от всего сердца желает, чтобы Украина была "живой, целой и независимой", чем поднял шквал аплодисментов.

Ролик с его концерта быстро завирусился в соцсетях, и многие пользователи начали делиться видео в Tiktok. Отметим, что за пару дней ролик собрал почти 1,5 млн просмотров, более 79 тысяч лайков и свыше тысячи комментариев.

Также, Галкин добавил, что в россии считают, что за такую свою позицию он имеет с украинцев деньги, и что все это проплачено. Действительно, ведь хотеть счастья и процветания другой стране можно только за определенную сумму "зелени". Интересная логика у россиян.

"Они считают, что я получал деньги за свою антивоенную позицию. То есть то, что я хочу, чтобы Украина была живой, целой и независимой – это только за деньги можно это хотеть. То есть то, что я это от сердца хочу, им в головы не приходит. Ну, такая извращенная логика", – прокомментировал комик.

Однако логика россиян на этом не остановилась, и избрание президентом Украины "юмориста и комика Зеленского" дала повод для новых разговоров. Галкин отметил, что после того, как Владимир Олександрович стал во главе Украины, на него самого стали "по-другому" смотреть и воспринимать его, что очень чувствовалось. В рф посчитали, что Галкин пойдет стопами Зеленского, хотя он всячески отрицал это.

"Почему они ко мне так прикопались? А я вам скажу. Как только Зеленский стал президентом, они начали на меня совсем по-другому смотреть. Я вам клянусь, я это чувствовал. "Ты что, с*ка, тоже собрался?" Прямо так. А я никуда не собирался. И чем больше я говорил, что мне этого не нужно, тем больше они меня подозревали" — добавил артист.

Несмотря на это, в комментариях многие пользователи отметили, что из Галкина вышел бы неплохой президент, и начали предлагать ему различные варианты предвыборной кампании.

Напомним, что Максим Галкин и Алла Пугачева сейчас живут в Израиле, куда они вместе с детьми улетели после начала российского вторжения в Украину. Позже мужчина заявил, что возвращаться ему обратно на родину больше незачем.

Летом Алла Борисовна все же вернулась на родину, чтобы якобы проводить двойняшек Лизу и Гарри в школу. Возвращение Пугачевой не обошлось без скандалов: Галкин был признан иноагентом, и певица разразилась манифестом в социальных сетях: потребовала сделать ее иноагентом вслед за мужем.

Спустя несколько недель певица вернулась вместе с детьми обратно в Израиль. Известно, что Пугачева получила паспорт гражданина Израиля, также певица озаботилась документами на детей.

Также, из-за поддержки артистом Украины на россии в него постоянно бросаются бессмысленными обвинениями. Например, что у него нетрадиционная ориентация, а его жена Алла Пугачева — якобы подставная. Недавно Галкин нашел, как ответить на эту чушь и даже сорвал после этого бурные аплодисменты.