Галкин показал, как Пугачева развлекается с детьми в Израиле (видео)

Поддержавший украинцев российский юморист поделился новым семейным роликом

Российский юморист и телеведущий Максим Галкин, помолодевший после отъезда из россии, поделился с поклонниками забавным видео с любимой женой Аллой Пугачевой и детьми — 9-летними Лизой и Гарри.

В Инстаграме комик опубликовал ролик, записанный в собственном доме. В нем двойняшки играют с двумя бутылками, наполненными водой. Лиза пытается опрокинуть бутылки так, чтобы они ровно приземлились на пол не перевернувшись. У девочки не получилось, но с первой попытки это удалось сделать Гарри. Радости мальчика нет предела, и как оказалось, дети поспорили со звездными родителями, что если у них все получится, то им достанется 100 долларов.

К сожалению, сама Примадонна осталась за кадром, однако ее комментарии мы все же можем услышать. Напомним, что Максим Галкин и Алла Борисовна с детьми сейчас живут в Израиле, куда они уехали сразу после полномасштабного вторжения своей страны в Украину.

Летом 2022 года певица все же вернулась на родину, чтобы якобы проводить двойняшек в школу. Спустя несколько недель певица вернулась вместе с детьми обратно в Израиль. Известно, что Пугачева получила паспорт гражданина Израиля, также певица озаботилась документами на детей.

На самого Галкина в россии постоянно бросаются бессмысленными обвинениями. Например, что у него нетрадиционная ориентация, а Пугачева, тоже открыто выступающая против кремлевского режима, — якобы подставная. Недавно Галкин нашел, как ответить на эту чушь и даже сорвал после этого бурные аплодисменты.