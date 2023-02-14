Галкін показав, як Пугачова розважається з дітьми в Ізраїлі (відео)

Російський гуморист, який підтримав українців, поділився новим сімейним роликом

Російський гуморист і телеведучий Максим Галкін, який помолодшав після від’їзду з росії, поділився з шанувальниками кумедним відео з коханою дружиною Аллою Пугачовою та дітьми — 9-річними Лізою та Гаррі.

В Інстаграмі комік опублікував ролик, записаний у власному домі. У ньому двійнята грають з двома пляшками, наповненими водою. Ліза намагається опрокинути пляшки так, щоб вони рівно приземлилися на підлогу, не перевернувшись. У дівчинки не вдалося, але з першої спроби це вдалося зробити Гаррі. Радості хлопчика немає меж, і як виявилося, діти посперечалися із зірковими батьками, що якщо у них все вийде, то їм дістанеться 100 доларів.

На жаль, сама Примадонна залишилася за кадром, проте її коментарі ми все ж таки можемо почути. Нагадаємо, що Максим Галкін та Алла Борисівна з дітьми зараз живуть в Ізраїлі, куди вони поїхали одразу після повномасштабного вторгнення своєї країни до України.

Влітку 2022 року співачка все ж таки повернулася на батьківщину, щоб нібито провести двійнят до школи. Через кілька тижнів співачка повернулася разом із дітьми назад до Ізраїлю. Відомо, що Пугачова отримала паспорт громадянина Ізраїлю, також співачка перейнялася документами на дітей.

На самого Галкіна у росії постійно кидаються безглуздими звинуваченнями. Наприклад, що в нього нетрадиційна орієнтація, а Пугачова, яка теж відкрито виступає проти кремлівського режиму, — нібито підставна. Нещодавно Галкін знайшов, як відповісти на цю нісенітницю і навіть зірвав після цього бурхливі оплески.