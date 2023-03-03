"Нехай порадіють": Пугачова прокоментувала чутки про своє погане здоров’я

Співачка підозрює, що брудні інформприводи про неї створюють проплачені люди

Відома співачка Алла Пугачова, яка після російського вторгнення в Україну проживає з дітьми та чоловіком Максимом Галкіним в Ізраїлі, прокоментувала чутки про погіршення її самопочуття. "Якщо комусь на радість — думати, що мені погано, нехай порадіють": іронічно заявила артистка.

Про це вона сказала у коментарі російському виданню "МК". Там же Пугачова спростувала новину про нібито пограбування її будинку в Ізраїлі.

Ресурси в рф неодноразово нагнітали тему навколо здоров’я примадонни. "Жалюгідний вигляд", "охриплий і слабкий голос", "схоже на онкологію": лише кілька цитат із заголовок російського інформпростору. Скандальний музичний критик Сергій Сосєдов взагалі заявив, що нібито співачка ледве ходить, а на її спині – величезний горб. Очікувано, жодних із цих "діагнозів" Пугачова не підтвердила, а на недавньому концерті Лайми Вайкуле порадувала шанувальників свіжим та молодим виглядом.

Крім того, співачка заперечує інформацію, що нібито її пограбували.

"Коли читаєш, що твій шикарний будинок, палац (іронія. – Ред.) пограбували в Кесарії, то починаєш уже замислюватися, чи в порядку з головою тих, хто це все вигадує. По-перше, я не в Кесарії живу. По-друге, ніхто нас не грабував", — заявила Пугачова.

Також вона додала, що її та Галкіна не позбавляють ізраїльського громадянства.

"Можливо, вони просто хочуть, щоб мене і Макса жаліли, ось вони і намагаються. Ще й гроші за це отримують..." - додала артистка.

Раніше повідомлялося, що Алла Пугачова продовжує розривати усі зв’язки з країною-агресором. Співачка, серед іншого, закрила там свій бізнес. Росіяни невтішно відгукуються про зірку, але й та не лізе за словом у кишеню і різко відповідає хейтерам.