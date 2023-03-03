"Пусть порадуются": Пугачева прокомментировала слухи о своем плохом здоровье

Певица подозревает, что грязные информповоды о ней создают проплаченные люди

Известная певица Алла Пугачева, которая после российского вторжения в Украину проживает с детьми и мужем Максимом Галкиным в Израиле, прокомментировала слухи об ухудшении ее самочувствия. "Если кому-то в радость – думать, что мне плохо, пусть порадуются": иронично заявила артистка.

Об этом сказала в комментарии российскому изданию "МК". Там же Пугачева опровергла новость о якобы ограблении ее дома в Израиле.

Ресурсы в рф неоднократно нагнетали тему вокруг здоровья примадонны. "Жалкий вид", "охрипший и слабый голос", "похоже на онкологию": лишь несколько цитат из заголовок российского информпространства. Скандальный музыкальный критик Сергей Соседов и вовсе заявил, что якобы певица еле ходит, а на ее спине – огромный горб. Ожидаемо, никаких из этих "диагнозов" Пугачева не подтвердила, а на недавнем концерте Лаймы Вайкуле порадовала поклонников свежим и молодым видом.

Кроме того, певица отрицает информацию, что якобы ее ограбили.

"Когда читаешь, что твой шикарный дом, дворец (ирония. – Ред.) ограбили в Кесарии, то начинаешь уже задумываться, — в порядке ли с головой у тех, кто это все придумывает. Во-первых, я не в Кесарии живу. Во-вторых, никто нас не грабил", — заявила Пугачева.

Также она добавила, что ее и Галкина не лишают израильского гражданства.

"Возможно, они просто хотят, чтобы меня и Макса жалели, вот они и стараются. Еще и денюжки за это получают…" — добавила артистка.

Ранее сообщалось, что Алла Пугачева продолжает разрывать все связи со страной-агрессором. Певица, среди прочего, закрыла там свой бизнес. Россияне нелестно отзываются о звезде, но и та не лезет за словом в карман и резко отвечает хейтерам.