Помолодевшая Пугачева в компании Галкина зажгла на концерте Лаймы Вайкуле в Израиле (фото, видео)

Примадонна и юморист сидели в первом ряду, держа пышный букет в цветах украинского флага

Поддерживающие Украину певица Алла Пугачева и шоумен и юморист Максим Галкин, который ранее рассказал, как на его жизнь повлиял Владимир Зеленский, наконец-то воссоединились. В перерыве между своими гастролями, комик сумел выделить немного времени и вместе с супругой они посетили концерт своей подруги Лаймы Вайкуле в Тель-Авиве, Израиль.

Судя по фото и видео, которые опубликовали различные телеграм-каналы, зрители Вайкуле были очень рады видеть Пугачеву: ее встретили бурными аплодисментами, дарили цветы и фотографировали.

На концерт 73-летняя Пугачева хорошенько принарядилась. Примадонна появилась в зале в коричневом костюме и белом тренче, и даже обула туфли на высоком каблуке. Стоит отметить, что на свой возраст певица очень молодо выглядит. Максим Галкин же предпочел более дерзкий стиль, надев куртку-косуху.

Пара сидела в первых рядах, держа пышный букет для "виновницы концерта" Лаймы Вайкуле. Отметим, что был он в цветах украинского флага.

Напомним, что Максим Галкин и Алла Пугачева сейчас живут в Израиле, куда они вместе с детьми улетели после начала российского вторжения в Украину. Позже мужчина заявил, что возвращаться ему обратно на родину больше незачем.

Летом Алла Борисовна все же вернулась на родину, чтобы якобы проводить двойняшек Лизу и Гарри в школу. Возвращение Пугачевой не обошлось без скандалов: Галкин был признан иноагентом, и певица разразилась манифестом в социальных сетях: потребовала сделать ее иноагентом вслед за мужем.

Спустя несколько недель певица вернулась вместе с детьми обратно в Израиль. Известно, что Пугачева получила паспорт гражданина Израиля, также певица озаботилась документами на детей.