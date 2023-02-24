Пугачова, що помолодшала, в компанії Галкіна запалила на концерті Лайми Вайкуле в Ізраїлі (фото, відео)

Примадонна та гуморист сиділи у перших рядах, тримаючи пишний букет у квітах українського прапора.

Співачка Алла Пугачова, яка підтримує Україну, і шоумен і гуморист Максим Галкін, який раніше розповів, як на його життя вплинув Володимир Зеленський, нарешті возз’єдналися. У перерві між своїми гастролями, комік зумів виділити трохи часу і разом із дружиною вони відвідали концерт своєї подруги Лайми Вайкуле у Тель-Авіві, Ізраїль.

Судячи з фото та відео, які опублікували різні телеграм-канали, глядачі Вайкуле були дуже раді бачити Пугачову: її зустріли бурхливими оплесками, дарували квіти та фотографували.

На концерт 73-річна Пугачова гарненько причепурилася. Примадонна з’явилася в залі у коричневому костюмі та білому тренчі, і навіть взула туфлі на високих підборах. Варто зазначити, що на свій вік співачка має молодший вигляд. Максим Галкін же віддав перевагу більш зухвалому стилю, одягнувши куртку-косуху.

Пара сиділа в перших рядах, тримаючи пишний букет для "винуватиці концерту" Лайми Вайкуле. Зазначимо, що він був у кольорах українського прапора.

Нагадаємо, що Максим Галкін та Алла Пугачова зараз живуть в Ізраїлі, куди вони разом із дітьми відлетіли після початку російського вторгнення в Україну. Пізніше чоловік заявив, що повертатися йому назад на батьківщину більше нема чого.

Влітку Алла Борисівна все ж таки повернулася на батьківщину, щоб нібито проводити двійнят Лізу та Гаррі до школи. Повернення Пугачової не обійшлося без скандалів: Галкін був визнаний іноагентом, і співачка вибухнула маніфестом у соціальних мережах: зажадала зробити її іноагентом за чоловіком.

Через кілька тижнів співачка повернулася разом із дітьми назад до Ізраїлю. Відомо, що Пугачова отримала паспорт громадянина Ізраїлю, також співачка перейнялася документами на дітей.