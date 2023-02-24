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Пугачова, що помолодшала, в компанії Галкіна запалила на концерті Лайми Вайкуле в Ізраїлі (фото, відео)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
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Автор
Алла Борисівна та Максим Галкін Новина оновлена 24 лютого 2023, 11:58
Алла Борисівна та Максим Галкін. Фото https://www.instagram.com/maxgalkinru/

Примадонна та гуморист сиділи у перших рядах, тримаючи пишний букет у квітах українського прапора.

Співачка Алла Пугачова, яка підтримує Україну, і шоумен і гуморист Максим Галкін, який раніше розповів, як на його життя вплинув Володимир Зеленський, нарешті возз’єдналися. У перерві між своїми гастролями, комік зумів виділити трохи часу і разом із дружиною вони відвідали концерт своєї подруги Лайми Вайкуле у Тель-Авіві, Ізраїль.

Судячи з фото та відео, які опублікували різні телеграм-канали, глядачі Вайкуле були дуже раді бачити Пугачову: її зустріли бурхливими оплесками, дарували квіти та фотографували.

На концерт 73-річна Пугачова гарненько причепурилася. Примадонна з’явилася в залі у коричневому костюмі та білому тренчі, і навіть взула туфлі на високих підборах. Варто зазначити, що на свій вік співачка має молодший вигляд. Максим Галкін же віддав перевагу більш зухвалому стилю, одягнувши куртку-косуху.

Пара сиділа в перших рядах, тримаючи пишний букет для "винуватиці концерту" Лайми Вайкуле. Зазначимо, що він був у кольорах українського прапора.

Алла Пугачова та Максим Галкін
Алла Пугачова та Максим Галкін
Алла Пугачова та Максим Галкін
Алла Пугачова та Максим Галкін

Нагадаємо, що Максим Галкін та Алла Пугачова зараз живуть в Ізраїлі, куди вони разом із дітьми відлетіли після початку російського вторгнення в Україну. Пізніше чоловік заявив, що повертатися йому назад на батьківщину більше нема чого.

Влітку Алла Борисівна все ж таки повернулася на батьківщину, щоб нібито проводити двійнят Лізу та Гаррі до школи. Повернення Пугачової не обійшлося без скандалів: Галкін був визнаний іноагентом, і співачка вибухнула маніфестом у соціальних мережах: зажадала зробити її іноагентом за чоловіком.

Через кілька тижнів співачка повернулася разом із дітьми назад до Ізраїлю. Відомо, що Пугачова отримала паспорт громадянина Ізраїлю, також співачка перейнялася документами на дітей.

Теги:
#Алла Пугачова #Максим Галкін