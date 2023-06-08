Розбите серце: Максим Галкін відреагував на страждання українців у затопленій Херсонщині (фото)

Шоумен не зміг проігнорувати трагедію в Україні

У ніч на 6 червня російські окупанти скоїли черговий злочин на території України — підірвали Каховську ГЕС, через що було затоплено багато населених пунктів на Херсонщині. Відомий російський комік та шоумен Максим Галкін, який із перших днів повномасштабного вторгнення став на бік України, не зміг не відреагувати на цю трагедію.

На своїй сторінці в Інстаграм Галкін опублікував кілька несамовитих знімків, на яких видно наслідки підриву гідроелектростанції. На фото зображено людей, які рятують тварин у воді, а також знімок затоплених будинків, яких видно лише дахи.

У підписі до фото він залишив лише смайлик розбитого серця. В принципі, саме такий стан і переживає Україна зараз.

У коментарях багато підписників Галкіна підтримують українців, і залишають свої повідомлення. Також можна побачити і гнівні смс у бік російського диктатора та російської армії.

Нагадаємо, що спочатку інформацію про підрив дамби поширювали виключно російські джерела. Зважаючи на все, підрив стався зсередини Каховської ГЕС, адже в цій зоні не вели жодних активних бойових дій ні з українського, ні з окупаційного боку. Також Телеграф уже розповідав, чим може загрожувати руйнування греблі на станції.

Як повідомлялося раніше, співачка Лайма Вайкуле назвала Максима Галкіна майбутнім російським президентом порівнявши гумориста з українським лідером Володимиром Зеленським. Сам Галкін неодноразово висміював на своїх гастролях росіян та їхнього диктатора. Після виїзду з рф шоумен помітно помолодшав.